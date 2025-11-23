scorecardresearch
 

पत्नी की डिलीवरी थी, एम्प्लॉयी ने मांगी छुट्टी… बॉस बोला-‘हॉस्पिटल से ही काम कर लो’

एक ऑफिस में काम करने वाले शख्स की जिंदगी में क्या-क्या दबाव और हालात आते हैं, यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट बखूबी दिखाती है. शख्स की पत्नी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय बेहद नज़दीक है, लेकिन इसी नाज़ुक पल में उसे ऑफिस से छुट्टी तक नहीं मिल रही

शख्स ने रेडिट की ‘इंडियन वर्क प्लेस’ कम्युनिटी पर स्क्रीनशॉट शेयर किया (Representational image from Pexels and 'r/IndianWorkplace')
एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है, जिसने हजारों लोगों को परेशान और गुस्से से भर दिया. उसने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के वक्त, जब उसे सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारे और मौजूदगी की ज़रूरत थी, उसकी कंपनी और मैनेजर ने उसे छुट्टी देने से साफ-साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, मैनेजर ने उससे यह तक कहा कि वह अस्पताल से लैपटॉप खोलकर काम कर ले.

शख्स ने रेडिट की ‘इंडियन वर्क प्लेस’ कम्युनिटी पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “मैं एक थ्रोअवे अकाउंट से पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि नहीं समझ आया कि क्या करूं. मेरी वाइफ को पहले बच्चे के जन्म के लिए भर्ती किया गया था. मैंने सिर्फ दो दिन की छुट्टी मांगी थी. लेकिन मुझे सहानुभूति के बजाय यह जवाब मिला कि मैं छुट्टी टाल दूं, माता-पिता संभाल लेंगे, या फिर अस्पताल से काम कर लूं.

'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल'
उसने बताया कि बातचीत के दौरान वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था. जब मुझे अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था, तब मैं यह समझा रहा था कि अस्पताल में बैठकर काम करना कैसे संभव नहीं है. मुझे लग रहा था जैसे मुझे अपने ही बच्चे के जन्म के समय वहां होने का हक साबित करना पड़ रहा है.

शख्स ने आगे लिखा कि बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण वह नौकरी छोड़ भी नहीं सकता. मेरे पास पहले से एक बच्चा है. खर्चे बढ़ रहे हैं. कंपनी का माहौल ऐसा है कि विरोध करने पर नौकरी जाने का डर रहता है. मैनेजरों को क्यों लगता है कि कर्मचारियों की कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं होती, वो भी तब, जब पत्नी प्रेग्नेंसी में हो और जिंदगी का सबसे नाज़ुक पल चल रहा हो.

 

'आप अस्पताल से भी काम कर सकते हैं'
शख्स शेयर किए गए चैट स्क्रीनशॉट में वह मैसेज करता है, 'सर, मेरी पत्नी डिलीवरी के लिए एडमिट है. मैं आज और कल छुट्टी लूंगा.' इसके जवाब में मैनेजर लिखता है, 'अच्छा है, लेकिन अगले हफ्ते बड़े डिलिवरेबल्स हैं. आपके माता-पिता हैं? वे संभाल लेंगे. आप अस्पताल से भी काम कर सकते हैं.'शख्स के मना करने पर आखिरकार मैनेजर बोला, 'ठीक है, HR को मार्क करते हुए ईमेल भेज दो.'

जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, रेडिट पर लोगों ने मैनेजर की सोच पर जमकर गुस्सा निकाला. कई यूजर्स ने लिखा कि डिलीवरी जैसे वक्त पर काम नहीं, परिवार पहले आता है. किसी ने कहा, 'तुम्हारे बच्चे का जन्म है, यह नौकरी से बड़ा है.' एक अन्य ने लिखा, 'परमिशन मत मांगो. बस सूचना दो और परिवार के साथ रहो.'
 

