scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, तोड़े गए कई दुकान और अवैध निर्माण

बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की मौजूदगी और सक्रियता के चलते बुलडोज़र अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है. नगर परिषद और जिला प्रशासन पिछले एक सप्ताह से मुख्य बाज़ारों, सड़कों और गोलंबरों से अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं. जाम से राहत को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर लोगों ने भी खुशी जताई है.

Advertisement
X
हाजीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (Photo: Screengrab)
हाजीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (Photo: Screengrab)

बिहार के हाजीपुर में इन दिनों बुलडोज़र एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है. शहर में पिछले एक हफ्ते से चल रहे इस अभियान का नेतृत्व नगर परिषद कर रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चर्चा भाजपा विधायक अवधेश सिंह की सक्रियता को लेकर है.

हाजीपुर के मुख्य बाज़ारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नगर परिषद की टीम रोज़ाना मशीनों के साथ पहुंच रही है. विधायक अवधेश सिंह स्वयं कई बार मौके पर मौजूद रहते हैं या फिर उनका प्रतिनिधि कार्रवाई की मॉनिटरिंग करता है. 

बुलडोजर एक्शन से हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

Pratyaya Amrit
'समय पर पूरा करें परियोजनाएं', समीक्षा बैठक में बोले बिहार के मुख्य सचिव 
बिहार में शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन (Photo: Screengrab)
बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू, 1300 क्रिमिनल्स की संपत्ति होगी जब्त 
UP CM Yogi Adityanath and Bihar Deputy CM Samrat Choudhary
अब बिहार में 'योगी मॉडल', गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बड़ा मेसेज 
bihar cm nitish kumar and lalu yadav family
नीतीश ने लालू-राबड़ी-मांझी का कर दिया था इंतजाम, तेजस्वी के एक कदम से छिन रहा आशियाना 
Bihar Defense Corridor
बिहार के बारूद से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले... जान लीजिए डिफेंस कॉरिडोर का पूरा प्लान 

बताया गया कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में विधायक ने स्पष्ट कहा था कि शहर में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है. इस समस्या को खत्म करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज करना होगा.

हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए विधायक सिंह ने कहा कि दुकानों के बाहर लगाए गए अवैध ढांचे और फैला हुआ सामान सड़क को संकरा बना देता है, जिससे हाजीपुर में रोज़ घंटों जाम लगता है. अभियान की शुरुआत पटना मुख्य मार्ग स्थित बीएसएनएल गोलंबर के पास से हुई थी, जिसके बाद यह शहर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया.

Advertisement

त्रिमूर्ति चौक, गांधी चौक के आसपास तोड़े गए अवैध निर्माण

शुक्रवार को त्रिमूर्ति चौक, गांधी चौक और मुख्य शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में पूरे दिन बुलडोज़र चलता रहा. कई स्थानों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन नगर परिषद की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान निर्बाध जारी रहा.

विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि अतिक्रमण हटाना नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह अभियान लगातार चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी, वह स्वयं मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करेंगे.

शहर के आम नागरिक जहां इस अभियान को राहत भरा कदम बता रहे हैं, वहीं कई दुकानदार कार्रवाई से परेशान नज़र आए. बावजूद इसके, नगर परिषद और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा.
 

---- समाप्त ----
इनपुट - विकास कुमार
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement