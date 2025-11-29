हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, तोड़े गए कई दुकान और अवैध निर्माण

बिहार के हाजीपुर में इन दिनों बुलडोज़र एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है. शहर में पिछले एक हफ्ते से चल रहे इस अभियान का नेतृत्व नगर परिषद कर रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चर्चा भाजपा विधायक अवधेश सिंह की सक्रियता को लेकर है.

हाजीपुर के मुख्य बाज़ारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नगर परिषद की टीम रोज़ाना मशीनों के साथ पहुंच रही है. विधायक अवधेश सिंह स्वयं कई बार मौके पर मौजूद रहते हैं या फिर उनका प्रतिनिधि कार्रवाई की मॉनिटरिंग करता है.

बुलडोजर एक्शन से हड़कंप

बताया गया कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में विधायक ने स्पष्ट कहा था कि शहर में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है. इस समस्या को खत्म करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज करना होगा.

हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए विधायक सिंह ने कहा कि दुकानों के बाहर लगाए गए अवैध ढांचे और फैला हुआ सामान सड़क को संकरा बना देता है, जिससे हाजीपुर में रोज़ घंटों जाम लगता है. अभियान की शुरुआत पटना मुख्य मार्ग स्थित बीएसएनएल गोलंबर के पास से हुई थी, जिसके बाद यह शहर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया.

त्रिमूर्ति चौक, गांधी चौक के आसपास तोड़े गए अवैध निर्माण

शुक्रवार को त्रिमूर्ति चौक, गांधी चौक और मुख्य शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में पूरे दिन बुलडोज़र चलता रहा. कई स्थानों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन नगर परिषद की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान निर्बाध जारी रहा.

विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि अतिक्रमण हटाना नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह अभियान लगातार चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी, वह स्वयं मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करेंगे.

शहर के आम नागरिक जहां इस अभियान को राहत भरा कदम बता रहे हैं, वहीं कई दुकानदार कार्रवाई से परेशान नज़र आए. बावजूद इसके, नगर परिषद और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा.



