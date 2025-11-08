हाजीपुर में पुल के नीचे मिली युवक की लाश, पांच दिन से था लापता, मचा हड़कंप

पटना से सटे वैशाली के पहाड़पुर गांव में शनिवार को पुल के नीचे गड्ढे से एक 20 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान गांव के ही शिवजी ठाकुर के बेटे अमोद ठाकुर के रूप में हुई है. शव से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

और पढ़ें

6 दिनों से लापता युवक की मिली लाश

परिजनों के अनुसार, अमोद ठाकुर 2 नवंबर की शाम घर से निकला था. वह उस दिन जुड़ावनपुर में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की चुनावी सभा देखने गया था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा. परिवार वालों ने बताया कि उसका मोबाइल फोन भी उसी रात से बंद आ रहा था.

शनिवार को जब गांव के कुछ लोग पहाड़पुर दियारा के पास पुल के नीचे से गुजर रहे थे, तभी गड्ढे से तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने झांककर देखा तो वहां मिट्टी में दबा एक शव दिखाई दिया. सूचना फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. पुलिस दल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक सोने की चेन और अंगूठी पहने हुए था. परिजनों का कहना है कि अमोद की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और यह संभव है कि उसकी हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश की गई हो.

Advertisement

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और FSL टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे से निकाला जाएगा. शुरुआती जांच के अनुसार, शव करीब चार से पांच दिन पुराना है. घटना के बाद मौके पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की हत्या की एंगल से जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----

इनपुट - विकास कुमार