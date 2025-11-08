scorecardresearch
 

हाजीपुर में पुल के नीचे मिली युवक की लाश, पांच दिन से था लापता, मचा हड़कंप

वैशाली के पहाड़पुर गांव में एक पुल के नीचे से 20 साल के अमोद ठाकुर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. अमोद 2 नवंबर को खेसारी लाल यादव की सभा देखने गया था और तब से लापता था. शव पांच दिन बाद गड्ढे में दबा मिला. पुलिस ने शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और मामले की जांच हत्या की एंगल से की जा रही है.

6 दिनों से लापता युवक की मिली लाश (Photo: Screengrab)
पटना से सटे वैशाली के पहाड़पुर गांव में शनिवार को पुल के नीचे गड्ढे से एक 20 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान गांव के ही शिवजी ठाकुर के बेटे अमोद ठाकुर के रूप में हुई है. शव से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

6 दिनों से लापता युवक की मिली लाश

परिजनों के अनुसार, अमोद ठाकुर 2 नवंबर की शाम घर से निकला था. वह उस दिन जुड़ावनपुर में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की चुनावी सभा देखने गया था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा. परिवार वालों ने बताया कि उसका मोबाइल फोन भी उसी रात से बंद आ रहा था.

शनिवार को जब गांव के कुछ लोग पहाड़पुर दियारा के पास पुल के नीचे से गुजर रहे थे, तभी गड्ढे से तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने झांककर देखा तो वहां मिट्टी में दबा एक शव दिखाई दिया. सूचना फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. पुलिस दल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक सोने की चेन और अंगूठी पहने हुए था. परिजनों का कहना है कि अमोद की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और यह संभव है कि उसकी हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश की गई हो.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और FSL टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे से निकाला जाएगा. शुरुआती जांच के अनुसार, शव करीब चार से पांच दिन पुराना है. घटना के बाद मौके पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की हत्या की एंगल से जांच शुरू कर दी है.

 

इनपुट - विकास कुमार
