छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद बमबाजी और फायरिंग से दहली पटना यूनिवर्सिटी, बम बनाने का सामान जब्त

पटना विश्वविद्यालय के सिवी रमन हॉस्टल में बीती रात बमबाजी और फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई. लड़की से छेड़खानी के विरोध के बाद जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर हमले का आरोप है. चार बम फेंके गए और कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें दो छात्र घायल हो गए. पुलिस ने एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. एफएसएल जांच जारी है और सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बम बनाने का सामान जब्त किया है. (Photo: Screengrab)
पटना विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में बीती रात जमकर बमबाजी और गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है. यह घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पटना विश्वविद्यालय के सिवी रमन हॉस्टल में हुई, जहां जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर बमबाजी और फायरिंग करने का आरोप है. घटना के पीछे लड़की से छेड़खानी का विरोध बताया जा रहा है.

छेड़खानी के विरोध पर हिंसा
पुलिस के अनुसार, पीरबहोर थाना क्षेत्र के कृष्णा घाट के पास एक लड़की से छेड़खानी की घटना हुई थी. जब इस हरकत का विरोध किया गया, तो जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने बदले की नीयत से सिवी रमन हॉस्टल को निशाना बनाया. आरोप है कि इसी विवाद के बाद हॉस्टल परिसर में बमबाजी और गोलीबारी की गई.

चार बम और कई राउंड फायरिंग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात सिवी रमन हॉस्टल में चार बम फेंके गए और कई राउंड गोलियां चलाई गईं. इस दौरान हॉस्टल परिसर में खड़ी कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. दीवारों और कमरों में बमबाजी व फायरिंग के स्पष्ट निशान मिले हैं. पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है.

दो छात्र घायल, पीएमसीएच में भर्ती
इस बमबाजी की घटना में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. दोनों की हालत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है.

पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर
घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना, सुल्तानगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. एएसपी पटना सिटी और एसएसपी पटना भी घटनास्थल पर मौजूद रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया है, जो बम और गोलीबारी से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है.

सात छात्र गिरफ्तार
पुलिस ने जैक्सन हॉस्टल में छापेमारी कर सुतली बम बनाने का सामान बरामद किया है. इस दौरान सात छात्रों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

