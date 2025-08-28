scorecardresearch
 

PM मोदी को अपशब्द कहने का मामला... कांग्रेस नेता के बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग होने का आरोप लगा. भाजपा ने मामले में कई थानों में शिकायत दर्ज कराई. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और RJD की राजनीति लोकतंत्र और मर्यादा का अपमान कर रही है. पुलिस ने शिकायतों की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (Photo: ITG)
बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने का आरोप लगा है. भाजपा ने बुधवार की घटना के बाद कई थानों में शिकायत दर्ज कराई.

बीजेपी ने कई थानों में दर्ज कराई शिकायतें

दरभंगा में बुधवार को कांग्रेस और RJD नेताओं के नेतृत्व में यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें एक व्यक्ति मंच से अपशब्द कहता दिखा. वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह RJD और कांग्रेस की चुनावी राजनीति का हिस्सा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

बीजेपी प्रतिनिधि मंडल कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. इसके अलावा गांधी मैदान थाने और लहेरिया सराय थाने में भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई. भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थकों ने मर्यादा की सीमाएं पार की हैं.

बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

दरभंगा बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण ने कहा कि यह हर मां और बेटे का अपमान है. एसपी और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गए हैं. पार्टी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस और RJD को इसका जवाब देगी. कांग्रेस और RJD के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भीड़ का व्यवहार पार्टी का नहीं था और इसे स्वतंत्र जांच के बाद देखा जाना चाहिए.
 

