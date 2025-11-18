scorecardresearch
 

सीएम के लिए नीतीश के नाम पर कल लगेगी मुहर! गृह विभाग पर अड़ी JDU, स्पीकर पद पर बनी सहमति

बिहार की नई मंत्रिमंडल में मुख्य विवाद गृह विभाग को लेकर है, जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा है. इससे पहले, सूत्रों ने बताया था कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही स्पीकर पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं और बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है.

पिछली सरकार में गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था. (Photo: PTI)
बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के 20 नवंबर को होने के साथ, मंत्रिमंडल गठन को लेकर सहयोगी दलों के बीच बातचीत चल रही है. फाइनल होने से पहले कुछ अड़चनें आ गई हैं. सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी कथित तौर पर गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को छोड़ने को तैयार नहीं है. मुख्य खींचतान गृह विभाग को लेकर है, जो अब तक नीतीश कुमार के पास था. इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होड़ में हैं और भगवा पार्टी इसे हर कीमत पर अपने पास रखना चाहती है.

हालांकि, सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि फिलहाल अध्यक्ष पद को लेकर सहयोगी दलों में कोई मतभेद नहीं है. विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में यह एक महत्वपूर्ण पद है.

एनडीए की भारी जीत के बाद, बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसके बाद जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. चिराग पासवान की पार्टी, HUM और आरएलएम सहित छोटे सहयोगियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

पटना पहुंच रहे हैं अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार शाम पटना पहुंचेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य शीर्ष बीजेपी नेता भी कल शाम पटना पहुंचेंगे.

सरकार गठन से पहले, जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने नई दिल्ली स्थित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की. बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी बंद कमरे में हुई इस बैठक में शामिल हुए, जो करीब तीन घंटे तक चली. मीटिंग में एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रिस्तरीय विभागों के बंटवारे और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के चयन पर चर्चा हुई.

एनडीए सरकार बनाने की प्रक्रिया सोमवार को नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात और 19 नवंबर से निवर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश के बाद शुरू हुई. नीतीश कुमार बुधवार को फिर से राज्यपाल से मिलकर एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिससे गठबंधन का सरकार बनाने का दावा पुख्ता होगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में नई सरकार की तैयारी तेज़... जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए बनेगा मंत्रिमंडल

मंत्रिमंडल में हो सकते हैं नए चेहरे...

पीटीआई के मुताबिक, जहां जेडीयू अगले मंत्रिमंडल में अपने मौजूदा मंत्रियों को फिर से शामिल करने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरे ला सकती है. नए मंत्रिमंडल में एनडीए के मुख्य घटक दलों- बीजेपी और जेडीयू से पांच से छह नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, महनार विधानसभा सीट से जीते जेडीयू के राज्य इकाई प्रमुख उमेश सिंह कुशवाहा को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है.

पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया, "नए राज्य मंत्रिमंडल में लोजपा (रालोद) को तीन पद मिलने की संभावना है, जबकि हम-एस और रालोद को एक-एक पद मिलेगा. बीजेपी से अधिकतम 16 मंत्री और जद (यू) से 14 मंत्री और नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे."

(मारिया शकील और पीटीआई के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
