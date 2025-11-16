बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख तय! नीतीश कुमार देंगे CM पद से इस्तीफा, गांधी मैदान में तैयारियां तेज

बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना आज जारी होगी. सोमवार से पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर तेज होने जा रही है. इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी. वहीं, पटना के गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके आधार पर 19 या 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है.

चुनाव आयोग आज बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के परिणामों की औपचारिक जानकारी देगा. इसी अधिसूचना के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी.

सोमवार को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे. इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे. यह इस्तीफा नई सरकार का रास्ता साफ करेगा.

एनडीए की बैठक में कौन बनेगा नेता?

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दलों की विधानमंडल दल की बैठकें होंगी. इन बैठकों में एनडीए का नेता चुना जाएगा. एनडीए का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.

गांधी मैदान में तैयारियां तेज

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. मंच, सुरक्षा, वीआईपी बैठने की व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक पर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं.

पीएम मोदी और कई राज्यों के सीएम होंगे मौजूद

शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पुष्टि लगभग हो चुकी है. इसके साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पटना पहुंचेंगे. बड़ी संख्या में अतिथियों, मंत्रियों और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है. पीएम मोदी का अंतिम शेड्यूल तय होने के बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की सबसे ज्यादा संभावना है.

