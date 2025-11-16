scorecardresearch
 
Bihar Election Result Live: बिहार में नई सरकार की तैयारी... असेंबली भंग करने पर फैसला जल्द, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

aajtak.in | पटना | 16 नवंबर 2025, 10:56 AM IST

Bihar Election News Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजे घोषित होने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियों शुरु हो गई हैं. बताया जा रहा कि आज चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के चुनाव नतीजों की जानकारी देगा और अधिसूचना जारी करेगा. इसके साथ ही राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी.

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि आज 18वीं विधानसभा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी होगी. इसके बाद चुनाव आयोग आज बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के चुनाव नतीजों की जानकारी देगा.

अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, जहां 17वीं विधानसभा को भंग करने को लेकर फैसला होगा. उधर, दूसरी ओर लालू परिवार में रार थमने का नाम नहीं ले रही है. लालू की बेटी रोहिणी ने 15 नवंबर को अचानक राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था.

बताया जा रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं. शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते. वहीं, पीएम मोदी का शेड्यूल तय होने के बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा.

वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है. चुनाव परिणाम के बाद वे मीडिया से बात करने वाले थे. जन सुराज ने इसकी आधिकारिक सूचना दी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है.

 

प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है. चुनाव परिणाम के बाद वे मीडिया से बात करने वाले थे. जन सुराज ने इसकी आधिकारिक सूचना दी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है.

'हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी', चुनाव नतीजों के बाद RJD में मचे घमासान पर बोले BJP नेता

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार में घमासान मचा है. रोहिणी आचार्य के अचानक राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'ये उनके परिवार का अंदरूनी मामला है. हालांकि, अगर कोई राजनीति या सामाजिक जीवन में शामिल होता है तो कुछ भी निजी नहीं रहता, सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है. जिस तरह से राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव और फिर रोहिणी आचार्य द्वारा, किसी न किसी को तो हार की जिम्मेदारी लेनी ही होगी... लालू प्रसाद यादव का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है. वह तथाकथित सामाजिक रूप से वंचितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं. फिर भी, चुनाव परिणामों के बाद उनके ऊपर मंडरा रहे अस्तित्व के संकट के बादलों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि उनकी पार्टी को निश्चित रूप से अपना रास्ता खुद तय करना होगा.'

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बिहार चुनाव 2025 पर दिए गए बयान के बारे में वे कहते हैं, 'दिग्विजय सिंह अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं. वह एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं... सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि ये एक संवैधानिक, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है... वह अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं.'

19 या 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह

बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए ने नई सरकार के गठन की तैयारी तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि इस बार नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी के शेड्यूल के अनुसार, 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है.

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज

बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया आज से औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग आज राज्यपाल को विधानसभा चुनाव परिणामों की आधिकारिक सूचना सौंपेगा, जिसके बाद अधिसूचना जारी होगी. इसके साथ ही चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी. कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे.

नीतीश के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की अलग-अलग विधानमंडल दल की बैठक होगी. इन बैठकों में एनडीए का नेता चुना जाएगा. इसके बाद चुने गए नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

