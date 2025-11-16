Bihar Election Result Live: बिहार में नई सरकार की तैयारी... असेंबली भंग करने पर फैसला जल्द, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

10:38 AM (28 मिनट पहले)

'हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी', चुनाव नतीजों के बाद RJD में मचे घमासान पर बोले BJP नेता

Posted by :- Nitin

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार में घमासान मचा है. रोहिणी आचार्य के अचानक राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'ये उनके परिवार का अंदरूनी मामला है. हालांकि, अगर कोई राजनीति या सामाजिक जीवन में शामिल होता है तो कुछ भी निजी नहीं रहता, सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है. जिस तरह से राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव और फिर रोहिणी आचार्य द्वारा, किसी न किसी को तो हार की जिम्मेदारी लेनी ही होगी... लालू प्रसाद यादव का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है. वह तथाकथित सामाजिक रूप से वंचितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं. फिर भी, चुनाव परिणामों के बाद उनके ऊपर मंडरा रहे अस्तित्व के संकट के बादलों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि उनकी पार्टी को निश्चित रूप से अपना रास्ता खुद तय करना होगा.'

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बिहार चुनाव 2025 पर दिए गए बयान के बारे में वे कहते हैं, 'दिग्विजय सिंह अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं. वह एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं... सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि ये एक संवैधानिक, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है... वह अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं.'