बिहार में फिर वही तिकड़ी, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर भी मोहर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को शानदार जीत मिली है. नीतीश कुमार अपने दसवीं कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. सत्ता के समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया है. BJP के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे. यह तिकड़ी इस बार भी बिहार की राजनीति का केंद्र होगी. शपथ ग्रहण 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई यूनियन मिनिस्टर मौजूद होंगे.

बिहार बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया और यह जिम्मेदारी सौंपी.

वहीं, बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी ने भी पार्टी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया है और वे बिहार के विकास के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे.

बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केपी मौर्य ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए कहा, "सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी फिट भी है और हिट भी. यह बीजेपी के लिए चौका है - हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार. पार्टी आगे की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है."

नीतीश कुमार- दसवीं बार मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं. इस बार उनका दसवां कार्यकाल शुरू होने जा रहा है. JD(U) को 243 सीटों में से 85 सीटें मिली हैं. NDA को कुल 202 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए काफी हैं. नीतीश कुमार की स्थिरता और विकास की राजनीति ने जनता का समर्थन हासिल किया है. उन्होंने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.​

सम्राट चौधरी- डिप्टी सीएम, तारापुर से चुने गए

सम्राट चौधरी BJP के अत्यंत पिछड़े वर्ग (OBC) के एक सशक्त चेहरे हैं. वे तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं. यह उनका तीसरा MLA पद है. पहली बार उन्हें 2000 में पारबत्ता से चुना गया था, फिर 2010 में दोबारा जीते. सम्राट चौधरी का परिवार राजनीति में बेहद प्रभावशाली है. उनके पिता शाकुनी चौधरी तारापुर से सात बार चुने गए थे, और माता पार्वती देवी भी एक बार विधानसभा में चुनी गई थीं.

सम्राट चौधरी ने 2000 में RJD से राजनीति शुरू की, फिर 2014 में JD(U) में जाकर मंत्री बने. 2017 में BJP जॉइन किया और 2024 में डिप्टी CM बनाए गए. उन्हें वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पंचायती राज मंत्रालय दिए गए हैं.

विजय सिन्हा- डिप्टी सीएम, लखीसराय से चुने गए

विजय कुमार सिन्हा 58 वर्षीय BJP के वरिष्ठ नेता हैं. लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से वे चौथी बार MLA चुने गए हैं. पहली बार 2005 में जीते, फिर उसी साल एक चुनाव में हार गए, लेकिन 2010 के बाद से लगातार इसी सीट पर जीत रहे हैं.

2020 में उन्हें 38.2% वोट मिले थे. विजय सिन्हा ने 2017 से 2020 तक श्रम संसाधन मंत्री का काम किया. 2020 से 2022 तक वे विधानसभा के स्पीकर रहे. 2022 से 2024 तक विपक्ष के नेता और फिर 2024 से डिप्टी CM हैं. उन्हें पुलिस, पर्यटन, बिजली और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे. हालिया मंत्रिमंडल में पद बंटवारा होना अभी बाकी है.​

शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल

20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई यूनियन मिनिस्टर और विभिन्न NDA राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे. मंत्रिमंडल में 16-17 मंत्री शामिल होंगे, जिसमें कुछ नए मुंह भी आएंगे. बिहार के सभी क्षेत्रों और समुदायों का संतुलन रखा जाएगा. कुल 243 सीटों में से 202 में NDA की जीत हुई है.​

NDA गठबंधन के अन्य सदस्य

NDA में छोटे दल भी शामिल हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. एलजेपी (आरवी) को 19 सीटें, HAM को 5 सीटें और RLM को 4 सीटें मिली हैं. ये सभी दल नई सरकार में मंत्री पद पाएंगे. LJP को 3 मंत्री पद, HAM और RLM को 1-1 पद देने की बात चल रही है.​

10 से ज्यादा विधायकों ने सम्राट चौधरी के नाम का रखा प्रस्ताव

आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप-नेता चुना गया. उनके नाम पर 10 से ज्यादा विधायकों ने मोहर लगाई.

1. प्रेम कुमार

2. राम कृपाल यादव

3. कृष्ण कुमार ऋषि

4. संगीता कुमारी

5. अरुण शंकर प्रसाद

6. मिथिलेश तिवारी

7. नितिन नवीन

8. वीरेन्द्र कुमार

9. रमा निषाद

10. मनोज शर्मा

11. कृष्ण कुमार मंटू

