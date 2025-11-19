Bihar Govt Formation LIVE: बिहार में आज बड़े फैसलों का दिन... 24 घंटे में नई सरकार, नए चेहरे और नीतीश पर मुहर, पूरी तस्वीर होगी साफ

बिहार में बुधवार को एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन है. आज कई बड़े फैसले लिए जाने हैं. मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी. इसके साथ ही यह भी साफ होगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे? मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह होगा. विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो सकती है. पूरे राज्य की नजर आज पटना की इन बैठकों पर टिकी है. दिनभर के सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने के लिए पढ़ते रहिए पल-पल के अपडेट...
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया आज अपने अहम मोड़ पर पहुंच गई है. बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य पटना पहुंच चुके हैं. उनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति भी पटना पहुंची हैं. दोनों नेता आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहेंगे. केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक और साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.
सुबह 11 बजे– जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी. इसमें जेडीयू विधायक दल नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुनेगा.
11:30 बजे– बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी. यहां बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुनेगा. केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य और सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित रहेंगी.
3:30 बजे- एनडीए विधानमंडल दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी. इसमें एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों के विधायक नीतीश कुमार को नेता चुनेंगे.
बीजेपी और जेडीयू विधानमंडल दल की आज अलग–अलग बैठकें बुलाई गई हैं. दोनों दलों की बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी आज ही होगी. 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुने जाने के बाद राजभवन जाएंगे. वे मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे. साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. नीतीश कैबिनेट ने दो दिन पहले ही 17वीं विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने का फैसला किया था, जो आज प्रभावी होगा. राज्यपाल द्वारा बुलावे के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में होंगी.
पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा. सुबह 11 बजे के बाद समारोह शुरू होने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, अधिकतम 36 मंत्री पदों की सीमा में कुछ पद भविष्य के लिए खाली रखे जा सकते हैं.
बीजेपी की सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति मंगलवार शाम पटना पहुंचीं. उन्होंने कहा, उनकी (RJD) बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं, वे बिहार की बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे. मैं बिहार की जनता को सलाम करती हूं कि उन्होंने विकास के लिए एनडीए को वोट दिया. पीएम मोदी और एनडीए के सभी बड़े नेता शपथ ग्रहण में पटना आएंगे.
नई सरकार के मंत्रिमंडल में जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने पर जोर रहेगा. जेडीयू नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, नए मंत्रिमंडल के खाके पर व्यापक सहमति बन चुकी है.
बिहार में एनडीए की नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी, आरएलकेपी से स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं. नए समीकरण में चिराग के दो और उपेंद्र कुशवाहा का एक मंत्री शामिल हो सकता है.
बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव हुए. BJP 89, JDU 85, LJPRV 19, HAM 5, RLM 4, RJD 25, Congress 6, AIMIM 5 और अन्य ने 5 सीटें जीती हैं. BJP 20.08%, JDU 19.258%, LJPR 4.97%, RJD 23%, Congress 8.71%, AIMIM 1.85%, BSP 1.62% वोट शेयर मिला.
नई सरकार में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी के मंत्री सबसे ज्यादा संख्या में होने की उम्मीद है. बीजेपी अपना स्पीकर और दो डिप्टी सीएम देने की तैयारी में है. जातीय संतुलन के तौर पर देखा जाए तो यदि स्पीकर सवर्ण होगा तो डिप्टी सीएम पद OBC/EBC और दलित वर्ग से हो सकता है. यदि स्पीकर OBC/EBC या दलित होगा तो एक डिप्टी सीएम सवर्ण और दूसरा OBC/दलित हो सकता है. एक महिला डिप्टी सीएम की संभावना भी जताई गई है.
नए मंत्रिमंडल के खाके पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी से संभावित नामों में नितिन नवीन, संजय सरावगी, जिबेश मिश्रा, नीतीश मिश्रा, डॉ. सुनील कुमार, विजय मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है. रामकृपाल यादव को भी पहली बार कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा है. इसी तरह, जेडीयू से श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है.
बिहार में नई सरकार की तैयारी तेज है. जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा. पिछली सरकार में 11 सवर्ण, 10 OBC, 7 EBC, 5 दलित, 2 महादलित और एक मुस्लिम मंत्री थे. इस बार एनडीए के विधायकों में 31 राजपूत, 22 भूमिहार, 15 यादव, 23 कुर्मी, 19 कुशवाहा, 15 ब्राह्मण, 23 वैश्य, 10 अतिपिछड़ा, 34 एससी और आदिवासी-मुसलमान समाज से एक-एक नेता चुना गया है. इन आंकड़ों के आधार पर मंत्रिमंडल का नया जातीय संतुलन तैयार किया जाएगा.
नई सरकार में जेडीयू और बीजेपी दोनों स्पीकर पद चाहते हैं. महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर भी दोनों दल रणनीति साध रहे हैं. बीजेपी हर हाल में स्पीकर अपने पास रखना चाहती है. पटना में देर रात तक इस पर चर्चा हुई और कुछ नेता दिल्ली जाकर अंतिम बातचीत करेंगे. सहयोगी दलों के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, इनके साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है.
बिहार की नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे. इसके अलावा, सीएम के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री भी सम्मिलित होंगे.
पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण आयोजित होगा. यहां आज से सुरक्षा की कमान एसपीजी संभालेगी. 17–20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया.