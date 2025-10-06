scorecardresearch
 

'चाचा' पर भारी पड़ेगा 'भतीजा' या व‍िपक्ष के रिपोर्ट कार्ड पर उठेंगे सवाल, जान‍िए- बिहार में का बा?

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और सियासी जंग अब तेज होने वाली है. सवाल ये है कि सत्ता में लंबे समय से रहने वाले ‘चाचा’ यानी एनडीए अपने अनुभव और मजबूत संगठन से जीत पाएंगे, या ‘भतीजे’ यानी तेजस्वी यादव और INDIA ब्लॉक की युवा ताकत और विपक्ष की कमजोरियां खेल में बड़ी भूमिका निभाएंगी. दोनों ही तरफ से सियासी रणनीतियां चल रही हैं और अब हर वोट की भूमिका अहम है.

बिहार चुनाव: क्या है RJD-कांग्रेस के INDIA ब्लॉक की ताकत और चुनौती
बिहार चुनाव: क्या है RJD-कांग्रेस के INDIA ब्लॉक की ताकत और चुनौती

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं. अब यहां मुकाबला सीधे सरकार बनाने वाले एनडीए और विपक्षी INDIA ब्लॉक के बीच होगा. आइए जानते हैं कि RJD और कांग्रेस की अगुवाई वाले INDIA ब्लॉक की ताकत, कमजोरियां, मौके और खतरे क्या-क्या हैं. 

क्या है व‍िपक्षी दल की ताकत

RJD के पास मुस्लिम-यादव वोट बैंक काफी मजबूत है जो कुल वोट का लगभग 30% है. लालू यादव पीछे हट चुके हैं और अब तेजस्वी यादव को पार्टी का मुख्य चेहरा बनाया गया है. तेजस्वी पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं. कांग्रेस ने पूरे राज्य में वोटर अधिकार यात्रा आयोजित की जिसे राहुल गांधी ने नेतृत्व दिया जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है.

क्या ये ताकत काफी है...

कमजोरियों की बात करें तो RJD अभी भी लालू परिवार के नियंत्रण में है. तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कई सदस्य कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं जैसे भूमि-नौकरी घोटाला जिसकी जांच ED कर रही है. तेजस्वी पार्टी संभालने के साथ-साथ परिवार के झगड़े भी सुलझाते रहते हैं. उनके भाई तेज प्रताप यादव और अन्य परिवार के सदस्य कई बार पार्टी के काम में बाधा डालते हैं.

क्या वोट में बदलेंगे ये मौके?

व‍िपक्षी दल के मौकों की बात करें तो युवा नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक अपनी छवि बदल सकता है. उन्होंने नौकरी, पलायन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर खुद को संवेदनशील नेता के रूप में पेश किया है. RJD के समय में जब आरक्षण बढ़ाया गया, इसका फायदा चुनावी तौर पर पार्टी उठा सकती है. खासकर अपने 'मंडल' क्रेडेंशियल के कारण. कांग्रेस, CPI(ML) और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन से मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया जा सकता है.

सामने हैं ये बड़ी चुनौतियां

इन मौकों के साथ-साथ खतरे भी कम नहीं हैं. लंबे समय से सत्ता में नहीं रहने के कारण पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षी नेताओं को संभालना मुश्किल है. गठबंधन को एकजुट रखना और सभी नेताओं की महत्वाकांक्षा को संतुलित करना भी बड़ी चुनौती है.

कुल मिलाकर, INDIA ब्लॉक के पास ताकतवर वोट बैंक और युवा नेतृत्व है लेकिन परिवार और गठबंधन में झगड़े, कानूनी मामले और लंबे समय से सत्ता में न रहने का असर इसके सामने बड़ी चुनौती हैं. इस बार चुनाव में उन्हें अपनी छवि सुधारने, काम के मुद्दों को प्रमुखता देने और गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की जरूरत होगी. अब देखना ये है कि चाचा नीतीश कुमार को उनके भतीजे तेजस्वी यादव इंड‍िया ब्लॉक के साथ खड़े होकर कड़ी टक्कर दे पाएंगे. 

