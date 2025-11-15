scorecardresearch
 

बिहार: नए विधायकों में 90% करोड़पति... सबसे अमीर MLA के पास 170 करोड़ से अधिक की संपत्ति

बिहार के 243 विधायकों में से 218 विधायक करोड़पति हैं. पिछले कार्यकाल में ये आंकड़ा 194 था, जो कि कुल विधायकों के 81 फीसदी के बराबर था. अगर सबसे अमीर MLA की बात करें तो बीजेपी के मुंगेर से विधायक कुमार प्रणय के पास 170 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित संपत्ति है.

JDU विधायक अनंत सिंह और बीजेपी विधायक कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं (File Photo- ITG)
JDU विधायक अनंत सिंह और बीजेपी विधायक कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं (File Photo- ITG)

बिहार की नवनिर्वाचित 18वीं विधानसभा पहले से कहीं अधिक ‘अमीर’ हो गई है. पांच साल पहले की तुलना में इस बार करोड़पति विधायकों की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि सदस्यों की औसत संपत्ति भी लगभग दोगुनी हो चुकी है. 243 में से 218 विधायक करोड़पति हैं, यानी कुल विधायकों का करीब 90 प्रतिशत. पिछले कार्यकाल में ये आंकड़ा 194 था, जो कि कुल विधायकों के 81 फीसदी के बराबर था. इस बार करोड़पति विधायकों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और इलेक्शन वॉच की ओर से विधायकों के हलफनामों के विस्तृत अध्ययन के बाद सामने आया है. दोनों संस्थाओं ने चुनाव नामांकन के दौरान दिए गए संपत्ति विवरण का विश्लेषण कर बताया कि विधानसभा की कुल घोषित संपत्ति लगभग 2193 करोड़ रुपये है.

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पांच साल पहले विधायकों की औसत संपत्ति 4.32 करोड़ रुपये थी, जबकि इस बार यह बढ़कर 9.2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है यानी लगभग दोगुनी वृद्धि.

सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायक

नई विधानसभा में अमीरी और गरीबी का अंतर भी बेहद बड़ा है. सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी के मुंगेर से विधायक कुमार प्रणय की है, जिनके पास 170 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित संपत्ति है.

वहीं सबसे कम संपत्ति वाले विधायक बीजेपी के ही पीरपैंती से मुरारी पासवान हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 6 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है.

इसके अलावा, दूसरे नंबर पर मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. वहीं अगियांव से बीजेपी विधायक महेश पासवान के पास लगभग 8 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज है.

कौन सी पार्टी कितने करोड़पति विधायक लेकर आई?

एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक पार्टिवार संपत्ति के आंकड़े इस प्रकार हैं-

- जेडीयू: 85 में से 78 विधायक करोड़पति

- बीजेपी: 89 में से 77 विधायक करोड़पति

- आरजेडी: 25 में से 24 विधायक करोड़पति

- लोजपा (राम विलास): 19 में से 16 करोड़पति

- कांग्रेस: 6 में से 6 करोड़पति

- AIMIM: सभी 5 विधायक करोड़पति

- HAM: 5 में से 4 करोड़पति

- राष्ट्रीय लोक मोर्चा: 4 में से 4 करोड़पति

- सीपीएम: 1 विधायक

- सीपीआई-एमएल: 2 में से 1 करोड़पति

इस प्रकार लगभग हर पार्टी इस बार करोड़पति विधायकों की बड़ी संख्या के साथ विधानसभा में पहुंची है.

किस दल के विधायक की कितनी औसत संपत्ति?

पार्टीवार औसत संपत्ति के आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों की औसत संपत्ति 22.93 करोड़, जो सबसे ज्यादा है. सीपीआई–एमएल के दो विधायकों की औसत संपत्ति मात्र 1.46 करोड़, जो सबसे कम है. बीजेपी के 89 विधायकों के पास औसतन 8.68 करोड़ की संपत्ति है. जेडीयू के 85 विधायकों की औसत संपदा 9.53 करोड़ है. आरजेडी के 25 विधायकों के पास औसतन 5.80 करोड़ की संपत्ति है. लोजपा (राम विलास) के 19 विधायकों की औसत संपत्ति 13.66 करोड़ है. कांग्रेस के 6 विधायकों की औसत संपत्ति 4.82 करोड़ रही. HAM के विधायकों के पास औसतन 6.16 करोड़ और AIMIM के विधायकों की औसत संपत्ति 2.1 करोड़ दर्ज हुई.

