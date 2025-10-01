scorecardresearch
 

मेले में ब्रेक हुआ ब्रेक डांस वाला झूला, एकाएक गिरे पति-पत्नी, सामने आया भयानक वीडियो

बिहार के बगहा में नवरात्र मेले के दौरान ब्रेक डांस झूले का एक केबिन टूटने से पति-पत्नी नीचे गिरकर घायल हो गए. हादसा देर शाम हुआ, झूले पर अन्य लोग भी सवार थे, लेकिन समय रहते झूला रोकने से बड़ा हादसा टल गया. घायलों को प्राथमिक उपचार मिला. घटना का वीडियो वायरल है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.

मेले में ब्रेक हुआ ब्रेक डांस वाला झूला, गिरे पति-पत्नी (Photo: ITG)
इन दिनों पूरे देश में दुर्गा पूजा और दशहरे की धूम है. जगह- जगह दुर्गा पंडाल और मेले देखने को मिल रहे हैं. इस बीच बिहार के बगहा शहर में भी नवरात्र मेला चल रहा है. यहां  पशु अस्पताल के समीप मेला मैदान में हजारों लोग मेले का आनंद लेने आए थे. तभी ब्रेक डांस झूले का एक केबिन अचानक टूट गया, जिससे झूले पर बैठे पति-पत्नी नीचे गिर पड़े और उनको हल्की चोटें आईं. घटना का वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि घटना बीते देर शाम की है. हादसे के समय झूले में और लोग भी सवार थे, लेकिन आयोजकों की तुरंत प्रतिक्रिया और झूले को रोकने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई. आसपास मौजूद लोग डर के मारे चीख-पुकार करने लगे. सामने आए वीडियो में पहले तीसरे सेकंड में ही झूला गिर जाता है और हल्ला मच जाता है.

घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित बचाया गया. मेले में आए लोगों ने बताया कि झूला टूटने के बाद एकाएक अफरातफरी मच गई, लेकिन समय रहते झूले को रोका गया.

गौरतलब है कि त्योहार और मेले के इन दिनों में झूलों के साथ हादसे की कई खबरें सामने आती हैं जो अक्सर बहुत भयानक होती हैं.इस हादसे ने यह भी याद दिलाया कि मनोरंजन के साधनों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना कितना जरूरी है.

नोट: वीडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है.

---- समाप्त ----
