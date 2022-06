Mahindra Scorpio-N में होगा ये कमाल फीचर, नया टीजर वीडियो वायरल

महिंद्रा की नई एसयूवी स्कॉर्पियो-एन (New Mahindra Scorpio-N 2022) इसी महीने लॉन्च होने जा रही है. कंपनी ने इसका एक नया टीजर रिलीज किया है जो इसके एक और फीचर्स से पर्दा उठाता है. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) का दावा है कि उसकी ये एसयूवी मार्केट में बाकी सब पर भारी पड़ेगी. इसलिए कंपनी इसे ‘बिग डैडी ऑफ एसयूवी’ (Big Daddy of SUVs) बता रही है.

होगी ‘सीट ऑफ अथॉरिटी’

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन के नए टीजर में एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज सुनाई देती है. इस वीडियो में डिनर टेबल और सड़क की अनोखी तुलना की गई है. वीडियो में कहा गया है कि सड़क पर और डिनर टेबल पर हमेशा ‘सीट ऑफ अथॉरिटी’(Seat of Authority) की जगह डैडी के लिए फिक्स होती है. दरअसल कंपनी ने अपने नए टीजर में बताया है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में लोगों को अपने सेगमेंट में सबसे ऊंची कमांड सीट्स (Highest Command Seating) मिलेंगी.

क्या होती हैं कमांड सीट्स

अगर आसान भाषा में समझें, तो कमांड सीट्स, ऐसी सीट होती हैं जिसमें बैठने की पोजिशन ऊंची होती हैं. आम तौर पर छोटी कारों या सेडान में इस तरह की सिटिंग नहीं होती, लेकिन एसयूवी कार का ये एक इंपोर्टेंट फीचर होता है. ऐसी सीटें जहां लोगों को सड़क पर पॉवरफुल होने का एहसास कराती हैं, वहीं लंबे लोगों को कार चलाने में इससे थोड़ी सहूलियत होती है.

