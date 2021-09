सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Hero Splendor हुई महंगी, ये है नई रेट लिस्ट

Hero Splendor के सभी मॉडल के दाम बढ़ गए हैं. Hero MotoCorp की ये बाइक 100cc इंजन सेगमेंट के मार्केट में जबरदस्त पकड़ रखती है और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है.

लगातार बढ़ रही लागत

Hero MotoCorp ने पहले ही बताया था कि वह अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत 3,000 रुपये तक बढ़ाएगी. इसकी वजह कच्चे माल और अन्य कमोडिटी की कीमतों का लगातार बढ़ना है, जिसका कुछ भार कंपनी ने अपने ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है.

ये है Splendor की नई लिस्ट

कंपनी ने Hero Splendor के बढ़े हुए दाम 20 सितंबर से ही लागू कर दिए हैं. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस के हिसाब से इसके मॉडल्स 1,000 रुपये से लेकर 1,700 रुपये तक महंगे हुए हैं. अब...

- Splendor iSmart Drum/Alloy 68,650 रुपये की जगह 69,650 रुपये,

- Splendor Plus Self/Drum/Alloy 66,050 रुपये की जगह 67,160 रुपये,

- Splendor Plus Self/Drum/Alloy/i3S 67,210 रुपये की जगह 68,360 रुपये,

- Splendor Plus Black and Accent Self/Drum/Alloy 67,260 रुपये की जगह 68,860 रुपये,

- Super Splendor Drum/Alloy 72,600 रुपये की जगह 73,900 रुपये और

- Super Splendor Disc/Alloym 75,900 की जगह 77,600 रुपये की है.

इन मॉडल्स के नहीं बढ़े दाम

Hero Splendor के कुछ मॉडल्स के दाम नहीं बढ़े हैं. इनमें Splendor iSmart Disc/Alloy पहले की तरह 72,350 रुपये, Splendor Plus Kick/Drum/Alloy 64,850 रुपये और Splendor Plus 100 Million Edition 70,710 रुपये की है.

