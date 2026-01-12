scorecardresearch
 
Royal Enfield का धमाका! बड़े अपडेट के साथ लॉन्च की नई Goan Classic 350, कीमत है इतनी

Royal Enfield Goan Classic 350 में कंपनी ने कुछ नए फीचर्स को शामिल किया है. जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि, ये बाइक पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेहतर और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरिएंस देगी.

Royal Enfield Goan Classic 350 में कंपनी ने कुछ नए फीचर्स को शामिल किया है. Photo: ITG
Royal Enfield Goan Classic 350 में कंपनी ने कुछ नए फीचर्स को शामिल किया है. Photo: ITG

देश की प्रमुख परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल Goan Classic 350 का 2026 एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है. यह नया मॉडल राइडर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम सुधारों के साथ आया है, जबकि कंपनी ने इसके रेट्रो फील को बरकरार रखा है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस बाइक की शुरुआती कीमत 2,19,787 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

क्या हुआ है बदलाव

कंपनी का दावा है कि, नई बाइक में कुछ अपडेटेड फीचर्स दिए गए हैं जो इसे पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाते हैं. 2026 गोअन क्लासिक 350 में सबसे बड़ा अपडेट नया असिस्ट एंड स्लिपर क्लच सिस्टम है. इससे गियर शिफ्टिंग पहले से ज्यादा स्मूद होती है, डाउनशिफ्ट के दौरान बेहतर कंट्रोल मिलता है और क्लच लीवर दबाने में कम ताकत लगती है. इसके अलावा बाइक में पहले से मौजूद USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट को अपग्रेड किया गया है, जो अब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और लंबे सफर में राइडर्स के डिवाइस चार्ज रखने में मदद करता है.

Royal Enfield Goan Classic 350
Goan Classic 350 USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट को अपग्रेड किया गया है. Photo: ITG

डिजाइन और स्टाइल

लुक की बात करें तो गोअन क्लासिक 350 अपने सिग्नेचर बॉबर स्टाइल में ही आती है. इसमें सिंगल सीट सेटअप, फ्लोटिंग राइडर सीट, व्हाइटवॉल एल्यूमिनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, चॉपर-स्टाइल फेंडर, स्लैश-कट एग्जॉस्ट और मिड-एप हैंडलबार दिए गए हैं. ये सभी डिजाइन एलिमेंट्स बाइक को कस्टम कल्चर से जुड़ी एक अलग लुक देते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Goan Classic 350 के इंजन मैकेनिज्म में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 349 सीसी का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 6,100 आरपीएम पर 20.2 bhp की पावर और 4,000 आरपीएम पर 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जिसे आरामदायक क्रूजिंग और अलग-अलग रोड कंडीशन में आसान राइड के लिए ट्यून किया गया है.

2026 रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 अब देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध है. इसके अलग-अलग कलर ऑप्शन के अनुसार इसकी कीमत भी भिन्न है. शैक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की एक्स-शोरूम कीमत 2,19,787 रुपये से शुरू होती है. वहीं ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड एंट की कीमत 2,22,593 (एक्स-शोरूम ) रुपये रखी गई है.
 

