मधुमक्खी पालन के लिए फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार, जानिए कब और कैसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेनिंग दे रही है. सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की इस ट्रेनिंग के लिए 16 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा.

मधुमक्खी पालन के लिए 40 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है यूपी सरकार (File Photo-ITG)
योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. अब सरकार ने सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में मधुमक्खी पालन (Bee Keeping) की 90 दिन की फ्री ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया है. यूपी के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि यह ट्रेनिंग किसानों को शहद उत्पादन और रोजगार के नए अवसर देने के मकसद से शुरू की जा रही है.

40% तक मिलेगी सब्सिडी
सरकार मधुमक्खी पालन के लिए 40 फीसदी तक सब्सिडी भी दे रही है. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक, मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है, जिससे कम समय और कम लागत में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है.

कब और कहां होगी ट्रेनिंग?
90 दिन यानी कुल 3 महीने की यह ट्रेनिंग औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर, बस्ती और राजकीय उद्यान प्रयागराज में आयोजित की जाएगी. इसके लिए 16 सितंबर 2025 से पहले आवेदन करना होगा. बता दें कि इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा बल्कि ये ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री होगी. कम से कम 8वीं पास महिला एवं पुरुष इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क करें:

  • संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सहारनपुर/बस्ती)
  • अधीक्षक, राजकीय उद्यान (प्रयागराज)

खुद करनी होगी खाने-पीने और रहने की व्यवस्था
ट्रेनिंग के दौरान सरकार सिर्फ ट्रेनिंग देगी. उम्मीदवारों को रहने और खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी.

क्यों खास है यह ट्रेनिंग?
डायरेक्टर डॉ. भानु प्रकाश राम के मुताबिक, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे किसान कम लागत और समय में शुरू कर सकते हैं. यह एक अच्छा स्वरोजगार बन सकता है और शहद की बिक्री से अच्छी कमाई हो सकती है.

