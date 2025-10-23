ड्रोन समेत इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, जल्दी आवेदन करें किसान, जानें प्रोसेस

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है. योगी सरकार अब किसानों को भारी सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है, जिससे खेती करना न सिर्फ आसान होगा बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ने में मदद मिल सकेगी. प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं.

जानिए किन-किन यंत्रों पर मिलेगा लाभ?

कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि योजना के तहत किसानों को इन उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगाः

• फार्म मशीनरी बैंक

• कस्टम हायरिंग सेंटर

• हाई-टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग

• कृषि ड्रोन

• फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण

• कृषि रक्षा उपकरण

जानिए कब तक किया जा सकता है आवेदन?

कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. त्रिपाठी के अनुसार, इस योजना का मकसद किसानों को आधुनिक उपकरणों से जोड़ना है. इस योजना की मदद से किसानों को न केवल आधुनिक यंत्र सस्ते दामों पर मिल सकेंगे बल्कि मेहनत भी कम लगेगी और खेती में खर्चा कम आ सकेगा.

ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

आप इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.agridarshan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. त्रिपाठी बताते हैं कि आवेदन के लिए किसान को ‘किसान कॉर्नर’ लिंक पर क्लिक करके यंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प चुनना होगा और मांगी गई जानकारी देनी होगी.

