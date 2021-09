Mangrove Plantation: साइक्लोन और मिट्टी के कटाव से बचाएगा ये पौधा, वायुमंडल भी करेगा साफ

Mangrove Trees Plantation: भारत में पिछले कुछ सालों के दौरान समुद्री तूफानों की घटनाओं में इजाफा हुआ है. साल 2021 में भी देश के तटीय क्षेत्रों को साइक्लोन यास और तौकते से भयंकर तबाही झेलनी पड़ी. वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे जलवायु में तेजी से हो रहे बदलाव को दोष देते हैं. इन्हीं सब स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार MNREGA की मदद से एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन की घटनाएं कम की जा सकती हैं.

आंध्र प्रदेश के अमरावल्ली गांव समेत तीन गांवों में केंद्र सरकार की तरफ से मैंग्रोव के पौधों को लगाने की प्रकिया तेज कर दी गई है. वैज्ञानिकों के अनुसार ये पौधे खारे पानी वाली जगह पर लगाए जाते हैं. इससे साइक्लोन की घटनाओं में कमी तो आती ही है. साथ ही जमीन को पानी के कटाव से बचाने में भी सफल रहते हैं.दूसरी तरफ वायुमंडल में मौजूद कॉर्बन डाई ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को कम करने में भी काफी हद तक सहायक है.

To protect villages from storms, erosion & to reduce the environmental impact in Amaravalli, Andhra Pradesh, mangroves are being planted. Supported by #MGNREGS #ClimateChange initiative, restoration of 20 acres of Mangroves is also being undertaken.

