नागपुर हाईवे पर बैठे हजारों किसानों ने दी भारत बंद की चेतावनी! लगा लंबा जाम, जानिए क्या हैं मांग

Nagpur Farmer Protest: नागपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जाम लगाया है. कांटेदार पेड़ सड़क पर डालकर वाहनों को रोकने की कोशिश की जा रही है. महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने मांगें पूरी ना होने पर ट्रेन रोकने व भारत बंद की चेतावनी दी है.

नागपुर में किसान मांगों को लेकर सड़को पर जाम (Photo: ITG)
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू मंगलवार रात हजारों किसानों के साथ नागपुर शहर की सीमा पर पहुंचे. वे किसानों की मांगों को लेकर ‘महाएलगार मोर्चा’ निकाल रहे हैं. आंदोलन की अगुवाई करते हुए बच्चू कडू स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ नागपुर पहुंचे.

किसानों की क्या मांगें हैं?

बच्चू कडू की प्रमुख मांगों में महाराष्ट्र के किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी, भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा, राज्य के दिव्यांग नागरिकों को ₹6,000 प्रतिमाह, और किसानों की फसल को हमी भाव (MSP) दिए जाने की मांग शामिल है. इन मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है.

सड़कों पर लंबा जाम, गाड़ियों की लगी कतार
आज, 29 अक्टूबर को आंदोलन का दूसरा दिन है और बच्चू कडू के कार्यकर्ता सुबह से ही आक्रामक दिख रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने नागपुर- हैदराबाद हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया गया है, जिससे लगभग 25 किलोमीटर तक ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है. ट्रक, कार, दोपहिया वाहन सभी लंबी कतार में फंसे हुए हैं. इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने छोटी सड़कों को भी जाम करना शुरू कर दिया है, कांटेदार पेड़ सड़क पर डालकर वाहनों की आवाजाही रोकने की कोशिश की जा रही है.

भारत बंद की चेतावनी
बच्चू कडू ने राज्य सरकार को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और बताया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे ट्रेन रोकने और भारत बंद करेंगे. इस बीच, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बच्चू कडू का कहना है कि इस बार वे पीछे नहीं हटेंगे. जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक आंदोलन जारी रखेंगे. आंदोलन के चलते आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर सीमा से 25 किलोमीटर दूर आंदोलन चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण आवाजाही ठप्प हो चुकी है.

