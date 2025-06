'ये एक हताश कोशिश...', अटैक के बाद फिर से बुलेटिन करने लौटीं ईरानी एंकर सहर इमामी, इजरायल को किया चैलेंज!

सोमवार को ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) पर इजरायली हमले का भयानक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दिख रही एंकर सहर इमामी अब ईरान में प्रतिरोध का आइकॉन बन गई है. ईरान में लोग इस वीडियो को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और इसे प्रतिरोध की आवाज बता रहे हैं.

ईरान के नेशनल टीवी कार्यालय में हुए हमले में इस संस्था को भारी नुकसान पहुंचा और लाइव प्रसारण रुक गया. इस हमले में कुछ लोगों की मौत की भी खबरें आई हैं.

हालांकि हमले के कुछ ही देर बाद एंकर सहर इमामी फिर से लाइव बुलेटिन करने आ गईं.

ईरानी मीडिया ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यह धमाका उस समय हुआ जब एंकर टीवी पर लाइव थीं और इजरायल की तीखी निंदा कर रही थीं. इसके बाद धमाका हुआ, धमाके के बाद स्टूडियो में कुछ गिरते हुए दिखाया गया. कुछ ही क्षणों में सहर इमामी लाइव प्रसारण छोड़ कर जाती दिखीं.

इस हमले की पुष्टि इज़रायली रक्षा मंत्री ने भी की है.

लेकिन कुछ ही घंटों के बाद IRIB ने अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया. और एक बार फिर से बुलेटिन करने सहर इमामी स्क्रीन पर थीं.

हमले के बाद जब स्क्रीन पर लौटीं सहर

जब वह स्क्रीन पर फिर से दिखाई दीं, तो सहर इमामी ने काफी स्पष्ट और दृढ़ता से बात की. उन्होंने कहा, "जो कुछ हुआ वह इजरायली शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक हताश प्रयास था." "यदि समाचार नेटवर्क की इमारत पर हमला किया जाता है, तो सत्य की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा." उन्होंने इजरायल को चुनौती देते हुए कहा कि हम अपना काम जारी रखेंगे और राष्ट्रीय मीडिया मजबूती के साथ प्रसारण करता रहेगा.

Ms. Sahar Emami, the news anchor who courageously continued the news cast during an Israeli attack on Iran’s national television headquarters, returned to live broadcast minutes after a second attack. pic.twitter.com/GZPcaagn8r