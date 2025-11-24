'ट्रंप फासीवादी हैं...', व्हाइट हाउस में पॉजिटिव मीटिंग के बाद भी अपने बयान पर अड़े न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी

न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली बार आमने-सामने मीटिंग की. दोनों के बीच बातचीत बहुत अच्छे से हुई, लेकिन ममदानी पिछली आलोचनाओं से पीछे नहीं हटे. शनिवार को NBC न्यूज़ के 'मीट द प्रेस' में बोलते हुए, ममदानी ने कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक 'फासीवादी' और 'निरंकुश शासक' हैं.

और पढ़ें

यह मीटिंग एक कड़वे कैंपेन सीज़न के बाद हुई, जिसमें दोनों तरफ से पर्सनल अटैक हुए थे, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस में, ट्रंप ने गर्मजोशी से बात की, और रिपोर्टर्स से कहा कि वह आने वाले मेयर का उत्साह बढ़ाएंगे.

वहीं, ममदानी ने कहा था कि बातचीत पॉजिटिव थी और अफोर्डेबिलिटी के मुद्दों पर फोकस थी.

अपनी बातों पर कायम ममदानी...

मीटिंग के बाद ममदानी ने कन्फर्म किया कि वह कैंपेन के दौरान ट्रंप के लिए कही गई अपनी सीधी बातों पर अब भी कायम हैं. उन्होंने NBC न्यूज से कहा, "मैंने पहले जो कुछ भी कहा है, मैं उस पर अब भी यकीन करता हूं और मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स में यही बात ज़रूरी है कि जहां हमारी असहमति हो, वहां हम पीछे न हटें, बल्कि हम समझें कि हमें उस टेबल पर क्या चीज़ लाती है, क्योंकि मैं ओवल ऑफिस में कोई बात कहने या कोई स्टैंड लेने नहीं आ रहा हूं. मैं वहां न्यूयॉर्क के लोगों के लिए कुछ करने आ रहा हूं."

Advertisement

ममदानी ने कहा कि वह व्हाइट हाउस मीटिंग में एक ऐसा फंक्शनल वर्किंग रिश्ता बनाना चाहते थे, जो उन मुद्दों पर केंद्रित हो जो न्यूयॉर्क के लोगों को देर रात तक जगाए रखते हैं. उन्होंने ट्रंप के पिछले साल के अपने कैंपेन वादे का भी ज़िक्र किया कि वे अपने दूसरे टर्म के पहले दिन से ही खर्च कम कर देंगे.

यह भी पढ़ें: 'भारत में भी ऐसा देखना चाहता हूं...', शशि थरूर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात पर सिखा दिया लोकतंत्र का पाठ

ममदानी ने कहा कि उन्होंने और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने न्यूयॉर्क शहर में नेशनल गार्ड तैनात करने की ट्रंप की पहले की धमकियों पर भी चर्चा की. उन्होंने यह कन्फर्म करने से मना कर दिया कि क्या ट्रंप ने ऐसे किसी कदम से इनकार किया है, लेकिन कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि NYPD पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए तैयार है.

ट्रंप ने बाद में रिपोर्टर्स से कहा कि वह न्यूयॉर्क में सेना तभी भेजेंगे 'जब उन्हें इसकी ज़रूरत होगी' और कहा कि ममदानी के साथ उनकी मीटिंग अच्छी रही.

चुनाव के दौरान हमलावर थे ट्रंप...

इलेक्शन डे से कुछ हफ़्ते पहले, ट्रंप ने बार-बार ममदानी पर ऑनलाइन हमला किया था, उन्हें 'कम्युनिस्ट पागल' कहा और चेतावनी दी कि अगर ममदानी जीते तो वह फ़ेडरल फ़ंड काट देंगे. प्रेसिडेंट ने ममदानी के मुख्य विरोधी, न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का भी समर्थन किया, जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे.

---- समाप्त ----