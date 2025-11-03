scorecardresearch
 

अमेरिका: अंग्रेजी न बोल पाने पर 7 हजार ड्राइवर बेरोजगार, भारतीय मूल के चालक सबसे ज्यादा प्रभावित

सिख एडवोकेसी ग्रुप 'द सिख कोएलिशन' ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की और फैसला वापस लेने की मांग की है. 'द सिख कोएलिशन' ने निशाना साधते हुए कहा कि यह 1,94,000 अप्रवासी ड्राइवरों को लक्षित करने का प्रयास है, न कि योग्यता का मामला.

पंजाब-US में हरियाणा के हजारों ट्रक ड्राइवरों की नौकरी पर संकट (प्रतीकात्मक तस्वीर-ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में विफल रहने पर 7 हजार से अधिक ट्रक ड्राइवरों को इस साल सेवा से बाहर कर दिया गया है. ट्रांसपोर्ट  सचिव शॉन डफी ने बताया कि इनमें से हजारों ड्राइवर भारतीय मूल के माने जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश पंजाब और हरियाणा से हैं.

ट्रांसपोर्ट सचिव डफी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 तक, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (FMCSA) के वास्तविक समय के उल्लंघन डेटा के अनुसार, कुल 7248 ड्राइवरों को सेवा से हटाया गया है.

यह संख्या जुलाई में रिपोर्ट किए गए 1500 ड्राइवरों से काफी अधिक है, जो गर्मियों में नियम बहाल होने के बाद सघन रोडसाइड प्रवर्तन को दर्शाती है.

पंजाब और हरियाणा के ड्राइवरों पर सर्वाधिक असर

नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका में 1,30,000 से 1,50,000 ट्रक ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से हैं. एसोसिएशन ने कहा है कि इन नए नियमों से हजारों भारतीय मूल के ड्राइवरों पर गाज गिरी है.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने AI को बताया नए जमाने का इंटरनेट, कहा - ये नया नहीं है

सड़क दुर्घटनाओं के बाद हुई कार्रवाईट्रंप के कार्यकारी आदेश ने 2016 के ओबामा-युग के उस मेमो को पलट दिया था, जिसने निरीक्षकों को केवल भाषा के आधार पर ड्राइवरों को बाहर करने से रोका था. ट्रांसपोर्ट सचिव ने स्पष्ट किया, "व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों को संचालन के लिए अंग्रेजी बोलनी और समझनी चाहिए अन्यथा उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा."

इस वजह से उठाया अमेरिका ने कदम

यह कार्रवाई हाल ही में हुई कई हाई-प्रोफाइल दुर्घटनाओं के बाद की गई है, जिनमें से एक में कैलिफ़ोर्निया राजमार्ग पर एक भारतीय ड्राइवर पर तीन अमेरिकियों को मारने का आरोप लगा था. एक अन्य दुर्घटना में, फ्लोरिडा टर्नपाइक पर एक अवैध भारतीय अप्रवासी द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर-ट्रेलर के खतरनाक यू-टर्न लेने से तीन लोगों की मौत हो गई थी.

विरोध और 'भेदभाव' के आरोप नए नियम 49 CFR 391.11(b)(2) के तहत, सभी वाणिज्यिक ड्राइवर लाइसेंस (CDL) धारकों के पास जनता के साथ संवाद करने, संकेतों की व्याख्या करने और रिकॉर्ड रखने के लिए अंग्रेजी बोलने में दक्ष होना चाहिए.

हालांकि संघीय अधिकारी सुरक्षा बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उद्योग समूह आलोचना कर रहे हैं. उनका दावा है कि यह नीति द्विभाषी ड्राइवरों को गलत तरीके से प्रभावित कर रही है.

---- समाप्त ----
