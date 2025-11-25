'अब हर सामान पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा...', ट्रंप ने टैरिफ नीति को अमेरिका के हित में बताया, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल निर्णय की मांग

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा है, और यह कमाई रिकॉर्ड तोड़ रही है. ट्रंप का कहना है कि जब उन्होंने विदेशी देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स लगाया, तो अमेरिका को “सैकड़ों अरब डॉलर” का फायदा हुआ. और उनकी माने तो यह फायदा अब और जल्दी बढ़ने वाला है.

ट्रंप ने बताया कि पहले कई विदेशी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए सामान जरूरत से ज्यादा खरीदकर अपने गोदाम भर रही थीं. अब उनका अतिरिक्त स्टॉक खत्म हो गया है. इसका मतलब है कि अब हर चीज पर पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा और इससे अमेरिका की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.

उनका कहना है कि यह पैसा नया रिकॉर्ड बनाएगा. अमेरिका इतनी मजबूत हो जाएगा - हिस्से में पैसा और देश की सुरक्षा ऐसी होगी. जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी. ट्रंप ने ये भी कहा कि उनके विरोधी असल में दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका की आर्थिक मजबूती से परेशानी है.

आगे क्या होता दिख रहा है?

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी और समय की मांग वाला मामला है. वे बार-बार दोहराते हैं कि उनका मिशन है - अमेरिका को फिर से महान बनाना. उनके हिसाब से टैरिफ वाली नीति इस मिशन का सबसे ताकतवर तरीका साबित होगी.

भारत ने टैरिफ के असर को कम करने के लिए नए व्यापारिक विकल्प तलाशे

ट्रंप की इस नीति के तहत भारत समेत कई देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया है. भारत से जाने वाले सामान पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू है. इससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में काफी महंगे हो जाते हैं. भारत सरकार ने अपने निर्यातकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही दूसरे देशों के साथ नए व्यापारिक रास्ते भी खोजे हैं, ताकि नुकसान कम हो सके.

ट्रंप का कहना है कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिकी शेयर बाजार में एक नया उत्साह आया है और बाजार कई बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है.

