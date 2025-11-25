scorecardresearch
 

Feedback

'अब हर सामान पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा...', ट्रंप ने टैरिफ नीति को अमेरिका के हित में बताया, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल निर्णय की मांग

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका टैरिफ से सैकड़ों अरब डॉलर कमा रहा है और आने वाले समय में यह राजस्व कई गुना बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले कंपनियां टैक्स से बचने के लिए अतिरिक्त स्टॉक खरीद लेती थीं, लेकिन अब यह रास्ता खत्म हो रहा है.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से अभूतपूर्व कमाई का किया दावा (Photo: AP)
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से अभूतपूर्व कमाई का किया दावा (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा है, और यह कमाई रिकॉर्ड तोड़ रही है. ट्रंप का कहना है कि जब उन्होंने विदेशी देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स लगाया, तो अमेरिका को “सैकड़ों अरब डॉलर” का फायदा हुआ. और उनकी माने तो यह फायदा अब और जल्दी बढ़ने वाला है.

ट्रंप ने बताया कि पहले कई विदेशी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए सामान जरूरत से ज्यादा खरीदकर अपने गोदाम भर रही थीं. अब उनका अतिरिक्त स्टॉक खत्म हो गया है. इसका मतलब है कि अब हर चीज पर पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा और इससे अमेरिका की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.

उनका कहना है कि यह पैसा नया रिकॉर्ड बनाएगा. अमेरिका इतनी मजबूत हो जाएगा - हिस्से में पैसा और देश की सुरक्षा ऐसी होगी. जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी. ट्रंप ने ये भी कहा कि उनके विरोधी असल में दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका की आर्थिक मजबूती से परेशानी है.

सम्बंधित ख़बरें

Trump_Networth_Down
Donald Trump के 98000 करोड़ स्वाहा, इतनी रह गई नेटवर्थ! 
Donald Trump Net Worth Fall
इधर Bitcoin क्रैश, उधर ट्रंप के ₹9800Cr स्वाहा, अचानक इतनी घट गई नेटवर्थ  
ट्रंप से मिलने के बाद अपने पुराने बयानों पर कायम ममदानी
व्हाइट हाउस में फ्रेंडली मीटिंग के बाद ममदानी ने ट्रंप को बताया 'फासीवादी' 
Donald Trump/Joe Biden
'...तो पुतिन कभी हमला नहीं करते', बोले ट्रंप, रूस-युक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार 
President of South Africa and President of the United States
राष्ट्रपति ट्रंप के न आने से भड़के रामाफोसा, US-साउथ अफ्रीका की जंग का अखाड़ा बना G-20? 

यह भी पढ़ें: Trump Net Worth Fall: इधर Bitcoin क्रैश, उधर ट्रंप के ₹9800Cr स्वाहा, अचानक इतनी घट गई नेटवर्थ

आगे क्या होता दिख रहा है?

Advertisement

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी और समय की मांग वाला मामला है. वे बार-बार दोहराते हैं कि उनका मिशन है - अमेरिका को फिर से महान बनाना. उनके हिसाब से टैरिफ वाली नीति इस मिशन का सबसे ताकतवर तरीका साबित होगी.

भारत ने टैरिफ के असर को कम करने के लिए नए व्यापारिक विकल्प तलाशे

ट्रंप की इस नीति के तहत भारत समेत कई देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया है. भारत से जाने वाले सामान पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू है. इससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में काफी महंगे हो जाते हैं. भारत सरकार ने अपने निर्यातकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही दूसरे देशों के साथ नए व्यापारिक रास्ते भी खोजे हैं, ताकि नुकसान कम हो सके.

ट्रंप का कहना है कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिकी शेयर बाजार में एक नया उत्साह आया है और बाजार कई बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement