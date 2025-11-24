scorecardresearch
 

Trump Net Worth Fall: इधर Bitcoin क्रैश, उधर ट्रंप के ₹9800Cr स्वाहा, अचानक इतनी घट गई नेटवर्थ

Donald Trump Net Worth Fall: क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत क्रैश होने (Bitcoin Price Crash) का सीधा असर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नेटवर्थ पर भी दिखा है, उनकी संपत्ति में 1.1 अरब डॉलर (करीब 9800 करोड़ रुपये से ज्यादा) की गिरावट आई है.

Advertisement
X
ट्रंप की संपत्ति में जोरदार गिरावट (Photo: Reuters)
ट्रंप की संपत्ति में जोरदार गिरावट (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा नुकसान हुआ है और उनकी संपत्ति (Donald Trump Net Worth) में बड़ी गिरावट आई है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की नेटवर्थ में 1.1 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में मचा कोहराम और खासतौर पर प्रमुख क्रिप्टो बिटकॉइन का क्रैश (Bitcoin Crash) होना बताया जा रहा है.  

Trump की कंपनी TMTG शेयर बिखरा
फोर्ब्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड की कुल संपत्ति 6.2 अरब डॉलर दर्ज की गई है, जो इससे पहले सितंबर महीने में 7.3 अरब डॉलर थी. इसका मतलब है कि उनकी नेटवर्थ में सीधे 1.1 अरब डॉलर की गिरावट आई है. रिपोर्ट की मानें, तो यह गिरावट तब आई, जब उनकी प्रौद्योगिकी कंपनी के शेयर टीएमटीजी (TMTG Stock) में तेज गिरावट आई. ये कंपनी डीजेटी टिकर के तहत बिजनेस करती है. 

बीते शुक्रवार को बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी में आई भारी गिरावट के बीच ये स्टॉक 10.18 डॉलर तक गिर गया, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है. ट्रंप की इस कंपनी का शेयर बीते कुछ समय से लगातार गिरावट झेल रहा है और अचानक इसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. दरअसल, TMTG (ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप) का शेयर बीते 1 महीने में 35%, जबकि पिछले छह महीने में 55% तक फिसल चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप से मिलने के बाद अपने पुराने बयानों पर कायम ममदानी
व्हाइट हाउस में फ्रेंडली मीटिंग के बाद ममदानी ने ट्रंप को बताया 'फासीवादी' 
Donald Trump/Joe Biden
'...तो पुतिन कभी हमला नहीं करते', बोले ट्रंप, रूस-युक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार 
President of South Africa and President of the United States
राष्ट्रपति ट्रंप के न आने से भड़के रामाफोसा, US-साउथ अफ्रीका की जंग का अखाड़ा बना G-20? 
donald trump's peace plan and the ongoing conflict between russia and ukraine
रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के पीस प्लान को लेकर क्या बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों? 
Flight_Cancel_Venezuela
US की चेतावनी के बाद इस देश के लिए कैंसिल हुईं उड़ानें 
Advertisement

संपत्ति में तेज इजाफे के बीच झटका
गौरतलब है कि बीते सितंबर 2025 तक Donald Trump Net Worth में तेज इजाफा देखने को मिल रहा था. बीते साल की तुलना में इसमें 3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. संपत्ति में इस इजाफे के साथ ही ट्रंप फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर 400 लोगों की सूची  (Forbe's 400 US Richest List) में शामिल हो गए थे. उन्होंने 201वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब अचानक इसमें 1.1 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट आई है. 

क्रिप्टो में निवेश से हुआ था फायदा
रिपोर्ट की मानें, तो ट्रंप की संपत्ति में यह बढ़ोतरी प्रमुख रूप से उनके परिवार के क्रिप्टो निवेशों (Crypto Investments) के कारण हुई, जिसमें पिछले वर्ष घोषित बिजनेस 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' भी शामिल है. इस फर्म ने क्रिप्टो बिजनेसमैन जस्टिन सन से 75 मिलियन डॉलर का निवेश भी प्राप्त किया था.

फोर्ब्स के मुताबिक, Trump और उनके तीन बेटों को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के को- फाउंडर्स के रूप में लिस्टेड किया गया है. ये एक डी-सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है और सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया. इस कंपनी ने 100 अरब $WLFI टोकन बनाए और उनमें से 22.5 अरब टोकन डीटी मार्क्स डीईएफआई एलएलसी को दिए, जिस कंपनी में ट्रंप की अनुमानित 70% हिस्सेदारी है. ये $WLFI टोकन जब लॉन्च हुआ था, तो इसकी कीमत 0.31 डॉलर थी, जो अब 0.158 डॉलर रह गई. 

Advertisement

ट्रंप की कंपनी को तगड़ा तिमाही घाटा
नवंबर महीने की शुरुआत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर एक फाइलिंग को देखें, तो ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तीसरी तिमाही में 54.8 मिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया. कंपनी की बिटकॉइन होल्डिंग्स में 48 मिलियन डॉलर की गिरावट आई, लेकिन वहीं इसकी कुछ हद तक भरपाई क्रोनोस क्रिप्टो होल्डिंग से हुई है, जिसमें 33 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ. हालांकि, ट्रंप ने लगातार कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) के पद पर आने के बाद उन्होंने अपने निजी व्यावसायिक हितों से खुद को अलग कर लिया है.

Bitcoin के भाव में 30% गिरावट
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin की कीमत पर नजर डालें, तो इसमें बीते कुछ समय में भारी गिरावट आई है. बीते 6 अक्टूबर को इसकी कीमत करीब 125,000 डॉलर के हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर अचानक ये ऐसी फिसली कि 30% से ज्यादा टूटकर अब 86,174 डॉलर पर आ गई है. महज एक महीने के भीतर ही इसमें करीब 22% की गिरावट देखने को मिली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement