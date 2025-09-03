scorecardresearch
 

'US के खिलाफ साजिश...', चीन की विक्ट्री परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को साथ देख ट्रंप का निशाना!

चीन की विक्ट्री परेड का बधाई संदेश देते हुए ट्रंप ने जिनपिंग को इतिहास याद दिलाया और कहा कि याद रखिए आपकी आजादी के लिए अमेरिकियों ने भी बलिदान दिया है. इतना ही नहीं ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग को जिनपिंग के साथ देखकर यह भी कहा कि आपलोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं.

बीजिंग के विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग भी मौजूद रहे. (Photo: Reuters)
चीन-रूस की दोस्ती और इस दोस्ती में उत्तर कोरिया का तड़का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में अटक रहा है. चीन ने दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों को राजधानी बीजिंग में थियानमेन चौक पर अपनी सैन्य ताकत देखने के लिए बुलाया है. इस मजमे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अलावा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी पहुंचे हैं. 

एक मंच पर इन दिग्गजों की मौजूदगी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन-रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने तंज कसके हुए कहा है कि कृपया मेरी शुभकामनाएं व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को भी दें, जबतक कि आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं. 

चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव मना रहा है. सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का प्रतीक रहे चीन के ऐतिहासिक तियानमेन स्क्वायर पर होने वाली इस परेड में हजारों सैनिक, 100 से अधिक फाइटर जेट्स, मिसाइलें, टैंक और हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया. चीन ने इस परेड में अगली पीढ़ी के हथियारों का भी प्रदर्शन किया. इस परेड में रूस के व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, ईरान के मसूद पेजेश्कियन सहित 26 देशों के नेता उपस्थित रहे. यह परेड चीन की सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण संदेश है.

चीन की आजादी के लिए अमेरिकी भी बलिदान हुए

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी इसी संदर्भ में है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन को याद दिलाया है कि चीन की आजादी में कई अमेरिकी ने अपने जान गवाएं हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या जिनपिंग इन्हें याद करते हैं या नहीं. 

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "बड़ा सवाल जिसका उत्तर आना है वो यह है कि क्या राष्ट्रपति शी चीन की आजादी में बड़े पैमाने पर अमेरिकी समर्थन और 'रक्त' की चर्चा करते हैं या नहीं जो कि अमेरिका ने चीन को आजादी हासिल करने को दिया ताकि वो एक शक्तिशाली विदेशी हमलावर ताकत से मुक्ति पा सके."

मुझे उम्मीद है अमेरिकियों का भी नाम...

ट्रंप ने कहा कि चीन की आजादी की लड़ाई और गौरव हासिल करने की कहानी में कई अमेरिकियों ने बलिदान दिया. मुझे उम्मीद है कि इन अमेरिकियों का नाम आदरपूर्वक लिया जाएगा और उन्हें उनकी बहादुरी और त्याग के लिए सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों का उत्सव भरा दिन खुशियों से भरा रहे.

जैसा कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं

इसके बाद के अपने संदेश में ट्रंप ने अमेरिकी कूटनीति का परियच दिया. उन्होंने जिनपिंग को बधाई देते हुए कहा, "कृपया व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन को मेरी शुभकामनाएं दें, जैसा कि आप लोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं."   

गौरतलब है कि ट्रंप बीजिंग में हो रहे समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं. इसे दशकों में सबसे बड़ा समारोह बताया जा रहा है. व्यापार युद्ध, प्रतिबंधों और यूक्रेन विवाद के कारण चीन और रूस दोनों के साथ अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं. उत्तर कोरिया और अमेरिका के साथ संबंध पहले से ही अस्थिर और टेंशन भरे रहे हैं.

बता दें कि ट्रंप ने यूक्रेन में युद्धविराम की मध्यस्थता के अपने प्रयासों के तहत पिछले महीने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी. हालांकि इस कोशिशम में कोई सफलता नहीं मिली लेकिन दोनों पक्षों ने इस शिखर सम्मेलन को एक सकारात्मक कदम बताया. 

चीन का उदय "अजेय" है

बीजिंग में इस परेड को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा की और कहा कि चीन का उदय "अजेय" है.

परेड के दौरान शुरुआत में पुतिन और किम चीनी नेता के साथ मौजूद थे. पहली बार तीनों की एक साथ तस्वीरें सामने आईं, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को एक चुनौती के समान थी.

मास्को-बीजिंग-प्योंगयांग के बीच दोस्ती के दिखावे के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ एक धुरी बनने की चिंताओं को खारिज कर दिया. उन्होंने इससे पहले कहा, "मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ोर देकर कहा, "हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे मज़बूत सेना है. वे हम पर अपनी सेना का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे. मेरा विश्वास करिए."

---- समाप्त ----
