जयशंकर-पीयूष गोयल अमेरिका में... मार्को रुबियो समेत कई नेताओं से मुलाकात, क्या टैरिफ पर बढ़ेगी बात?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच आज एक अहम बैठक होने वाली है. ट्रंप प्रशासन द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच यह पहली मुलाकात है.

एस जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार पर होगी बातचीत (Photo: PTI)
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज सुबह 11 बजे मुलाकात मिलेंगे. दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर मुलाकात करेंगे. दोनों टॉप अधिकारियों की यह मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार हो रही है. यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है, जब अमेरिका में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है.

यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.

इसके अलावा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वॉशिंगटन डीसी में अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशों को तेज़ किया जा सके. पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में यूएसटीआर जेमिसन ग्रीर से मुलाकात करेंगे.

विदेश मंत्रियों की तीसरी मुलाकात...

इस साल जयशंकर और रुबियो के बीच यह तीसरी आमने-सामने की मुलाकात होगी. जनवरी में, विदेश मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद, वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हुए और अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात की थी. जुलाई के दौरान वॉशिंगटन में ही हुई दूसरी क्वाड बैठक के दौरान दोनों की फिर से मुलाक़ात हुई. 

आज की यह मुलाक़ात वॉशिंगटन में चल रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के साथ भी मेल खाती है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं. यह वार्ता ट्रंप के रुख़ में बदलाव के बाद फिर से शुरू हुई है. उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी टीम नई दिल्ली के साथ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है.

यह भी पढ़ें: किसी की शादी कैंसिल, किसी की मां के निकले आंसू... वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले ने तोड़ा भारतीयों का दिल!

इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वह भारत के साथ एक व्यापार समझौते को लेकर आशावादी हैं. इसके जवाब में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार वार्ता "भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर" करने का रास्ता तैयार करेगी.

---- समाप्त ----
