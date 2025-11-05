scorecardresearch
 

Feedback

US-भारत संबंधों में गर्मजोशी! राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी की लगातार हो रही है बात, ट्रेड डील पर भी चर्चा तेज: व्हाइट हाउस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार बातचीत जारी है, दोनों देशों की ट्रेड टीम आर्थिक सहयोग पर गंभीर चर्चा कर रही है. व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने मंगलवार को ये जानकारी दी है.

Advertisement
X
भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर चर्चा तेज. (File photo: ITG)
भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर चर्चा तेज. (File photo: ITG)

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार बातचीत जारी है, जबकि दोनों देशों की ट्रेड टीम ने आर्थिक सहयोग पर गंभीर चर्चाएं की हैं. व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी गंभीर हैं.

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से जब मंगलवार को अमेरिका-भारत संबंधों की स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा, 'मुझे पता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान है और वे काफी लगातार बातचीत करते हैं.'

'ट्रेड डील पर जारी है चर्चा'

सम्बंधित ख़बरें

In one week, oil purchases from Russia decreased by 750,000 barrels! Record imports from the United States.
भारत के कच्चे तेल आयात में हुए बदलावों का सच क्या? देखें 
Dick Cheney
ट्रंप को अमेरिका के लिए 'खतरा' बताने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन 
दुनिया आजतक: अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुई सालाना सुरक्षा बैठक  
Shilpa Chaudhary
आसानी से पूरा होगा अमेरिकन ड्रीम! यूएस आर्मी में काम कर रहीं भारत की शिल्पा ने बताया रास्ता 
JD Vance को गले लगाने पर Erika Kirk ने तोड़ी चुप्पी 

लेविट ने बताया कि दोनों पक्ष व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं- जो ये संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रहे है. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति और उनकी व्यापार टीम भारत के साथ इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चाओं में जुटी हुई हैं.'

लेविट ने बताया कि ट्रंप ने हाल ही में ओवल ऑफिस में दिवाली समारोह के दौरान मोदी से बात की थी, जहां राष्ट्रपति के साथ वरिष्ठ भारतीय-अमेरिकी अधिकारी भी मौजूद थे.

Advertisement

अमेरिकी राजदूत की तारीफ

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में बहुत सकारात्मक हैं और इसकी मजबूती महसूस करते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली में वाशिंगटन के राजदूत सर्जियो गोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.

'प्लान बी की तैयारी'

इसके अलावा लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति के मामले की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बारे में कहा, 'व्हाइट हाउस हमेशा प्लान बी के लिए तैयारी कर रहा है. राष्ट्रपति के सलाहकारों के लिए ऐसी स्थिति के लिए तैयारी न करना नासमझी होगी. हम इस मामले में राष्ट्रपति और उनकी टीम की कानूनी दलीलों और कानून के गुण-दोषों से पूरी तरह सहमत हैं. हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगा. इस मामले के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ का इस्तेमाल करने का आपातकालीन अधिकार होना चाहिए. राष्ट्रपति का मानना है कि ये आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और टैरिफ का इससे बहुत कुछ लेना देना है. ये मामला सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का नहीं, बल्कि आने वाले प्रशासनों में भावी राष्ट्रपतियों के लिए टैरिफ के आपातकालीन प्राधिकरण के इस्तेमाल के बारे में है.

ट्रंप ने लगाया भारत पर 50% टैरिफ

उधर, ट्रंप ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में कहा था कि उन्हें भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है. इससे संबंधों में सुधार का संकेत मिलता है जो दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जब वाशिंगटन ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के जवाब में भारतीय आयात पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया था.

Advertisement

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार 30 जुलाई को भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसके एक हफ्ते बाद ही रूसी तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. हालांकि, मॉस्को के शीर्ष कच्चे तेल निर्यातकों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल के अपने आयात को कम कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement