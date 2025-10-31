scorecardresearch
 

'अमेरिकन ड्रीम चोरी हो गया...', US ने H-1B वीज़ा 'दुरुपयोग' पर भारत को किया हाईलाइट, जारी हुई Ad

अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने नया सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर कंपनियों पर H-1B वीज़ा प्रोग्राम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. पोस्ट में कहा गया कि विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों, के कारण अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छिनी हैं.

एच-वन बी वीजा पर यूएस प्रशासन ने विदेशी नागरिकों को निशाने पर लिया (File Photo: ITG)
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लेबर डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर एक नया ऐड जारी किया है, जिसमें कंपनियों पर H-1B वीज़ा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल करने और युवा अमेरिकी वर्कर्स को विदेशी कर्मचारियों से बदलने का आरोप लगाया गया है. इस सिस्टम से सीधे तौर पर भारत को बड़ा फ़ायदा उठाने वाला बताया गया है.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, डिपार्टमेंट ने लिखा, "युवा अमेरिकियों से उनका अमेरिकन ड्रीम छीन लिया गया है, क्योंकि H-1B वीज़ा के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की वजह से उनकी नौकरियां विदेशी वर्कर्स को दे दी गई हैं."

पोस्ट में आगे कहा गया, “अमेरिका के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लोरी शावेज़-डेरेमर की लीडरशिप में, हम कंपनियों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहरा रहे हैं और अमेरिकन लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम को वापस ला रहे हैं.”

यह कैंपेन 'प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल' के लॉन्च के साथ शुरू हुआ है, जो लेबर डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है. इसे सितंबर 2025 में H-1B वीज़ा कंप्लायंस का ऑडिट करने के लिए शुरू किया गया था. इस प्रोग्राम का मकसद कंपनियों को टेक और इंजीनियरिंग रोल में अमेरिकन वर्कर्स की जगह कम सैलरी वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को रखने से रोकना है.

‘अमेरिकन ड्रीम को वापस पाना...’

सोशल मीडिया पोस्ट के साथ वाले 51-सेकंड के वीडियो में 1950 के दशक के अमेरिकन ड्रीम के फुटेज दिखाए गए हैं. इसमें उपनगरीय घर, फ़ैक्टरी फ़्लोर और खुशहाल परिवार दिखाए गए हैं और उनकी तुलना आज के कड़े आंकड़ों से की गई है.

यह दावा करता है कि 72 प्रतिशत H-1B वीज़ा अप्रूवल भारतीयों को मिलते हैं, और US में हायरिंग को प्राथमिकता देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और लेबर सेक्रेटरी लोरी शावेज़-डेरेमर को क्रेडिट देता है.

नैरेटर कहता है, “कई पीढ़ियों से, हमने अमेरिकियों से कहा है कि अगर वे काफी मेहनत करेंगे, तो वे अमेरिकन ड्रीम हासिल कर सकते हैं. लेकिन कई युवा अमेरिकियों से यह सपना छीन लिया गया है,”

इसमें आगे कहा गया है, “उनकी नौकरियां विदेशी वर्कर्स ने ले लीं क्योंकि नेताओं और अफ़सरों ने कंपनियों को H-1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल करने दिया. लेकिन अब, प्रेसिडेंट ट्रंप युवा अमेरिकियों के लिए एक नया मौका दे रहे हैं.”

एक पॉलिटिकल मैसेज...

अमेरिकी प्रशासन की तरफ से रिलीज किया गया यह नया ऐड इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' जॉब्स एजेंडे को फिर से शुरू कर रहा है, जिसमें घरेलू हायरिंग, वीज़ा ऑडिट और लेबर मार्केट नेशनलिज़्म पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल में उन कंपनियों का बड़े पैमाने पर ऑडिट किया जाएगा, जिन पर H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करके सैलरी कम करने या अमेरिकी कर्मचारियों को हटाने का शक है.

