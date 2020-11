काउंटिंग के बीच फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ट्विटर हुआ आउट ऑफ कंट्रोल!

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जंग जारी है. इलेक्टोरल वोट की जंग में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हर बार ट्विटर ही उनके बयानों को हाइड कर रहा है.



शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि अगर लीगल वोट गिने जाएंगे तो वो आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगे. लेकिन उनके ऑब्जर्वर को उनका काम करने से रोका जा रहा है. इस वक्त फर्जी वोटों को गिनकर नतीजा बदला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसपर फैसला लेना चाहिए.

डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स अब सीनेट में अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा. मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव हम ही जीतेंगे. इसके अगले ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ट्विटर कंट्रोल से बाहर हो गया है, सेक्शन 230 के दम पर ही इसे ये तोहफा मिला है.



गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप वोटों की गिनती के बीच लगातार ट्वीट कर रहे हैं, इनमें वो काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं. लेकिन ट्विटर की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट को हाइड किया गया है. ट्विटर का कहना है कि अभी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में इस तरह जीत के दावे गलत और भ्रामक हैं.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!