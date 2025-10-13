scorecardresearch
 

'युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को दूंगा टोमाहॉक मिसाइल...', डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध बंद नहीं करते तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमाहॉक मिसाइल दे सकता है. ट्रंप ने यह बयान एयरफ़ोर्स वन पर इजरायल जाते समय पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया.

अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है (Photo: AFP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वे यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमाहॉक मिसाइल दे सकते हैं. ट्रंप ने यह बात एयर फोर्स वन विमान में इजरायल जाते समय पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. 

राष्ट्रपति बताया कि उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें हथियारों की मांग की गई थी, जिसमें टोमाहॉक मिसाइल भी शामिल थी. ट्रंप ने कहा, 'वे टोमाहॉक चाहते हैं. यह एक बड़ा कदम है. अब मैं पुतिन से कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हम ऐसा कर सकते हैं.'

यह बयान दिखाता है कि ट्रंप पुतिन पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को बेहतर हथियार देने की धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि युद्ध खत्म हो सके.

यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल मिलने के क्या है मायने?

यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल मिलने का मतलब है कि अब वह रूस के अंदर बहुत दूर तक के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकेगा. ये मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, यानी यूक्रेन मॉस्को तक को निशाना बना सकता है.

इससे यूक्रेन रूस के कमांड सेंटर, सैन्य ट्रेनिंग बेस और सप्लाई चेन पर हमला कर सकेगा. रूस को अपनी हवाई रक्षा को और भी ज्यादा फैलाना होगा, जिससे उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'मैं वॉर सुलझाने में माहिर हूं', ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK में सीजफायर का क्रेडिट, बोले- गाजा में मैंने 8वां युद्ध रुकवाया

टोमाहॉक मिसाइल बहुत सटीक होती हैं और इनमें बड़ी वारहेड लगी होती है. ये रूस की तेल रिफाइनरियों, सैन्य हेडक्वार्टर और सप्लाई लाइन को सीधे निशाना बना सकती हैं.

यूक्रेन की हमला करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी. रूस को अपनी हथियारों को बांटकर रखनी होगी और मॉस्को समेत दूर के इलाकों की भी सुरक्षा करनी होगी. इससे यूक्रेन की शांति वार्ता में स्थिति मजबूत होगी.

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

