scorecardresearch
 

Feedback

अंधेरे में डूब गया रूस... रातभर ड्रोन बरसाता रहा यूक्रेन, ठप कर दी बिजली सप्लाई

यूक्रेन के रातभर चले ड्रोन हमले से रूस के वोरोनिज शहर में बिजली और हीटिंग सप्लाई अस्थायी रूप से ठप हो गई. गवर्नर अलेक्जेंडर गूसेव ने बताया कि कई ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन इससे एक यूटिलिटी सेंटर में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा लिया गया.

Advertisement
X
क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर गूसेव ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के 44 ड्रोन मार गिराए. (File Photo: ITG)
क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर गूसेव ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के 44 ड्रोन मार गिराए. (File Photo: ITG)

यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के वोरोनिज शहर में बिजली और हीटिंग सप्लाई को नुकसान पहुंचा और आपूर्ति अस्थायी रूप से ठप हो गई. रविवार को दक्षिण-पश्चिमी रूस के वोरोनिज शहर में यूक्रेन के रातभर चले ड्रोन हमले के कारण बिजली और हीटिंग की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई. यह जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर ने दी है.

वोरोनिज शहर पर हुआ हमला

गवर्नर अलेक्जेंडर गूसेव ने टेलीग्राम पर बताया कि यह हमला वोरोनिज शहर पर हुआ, जो वोरोनिज क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र है. हालांकि, हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि कई ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन इससे एक यूटिलिटी फैसिलिटी में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov
लड़ने-झगड़ने के बाद रूबियो से मिलने को तैयार लावरोव, लेकिन रखी ये शर्त...  
In the NCR, air quality also varied. Noida’s Sector 1 recorded an AQI of 227 (‘poor’), while Gurugram’s Vikas Sadan touched 300 (‘very poor’).
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 09 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
russia ukarine war
रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक...एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 7 की मौत 
यूक्रेन पर रूसी हमले से कितनी तबाही, देखें दुनिया आजतक में 
Russian President Vladimir Putin and his counterpart Donald Trump. (Photo: AP))
बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, US राष्ट्रपति बोले- हम बात कर रहे हैं 

44 ड्रोन मार गिराए

सुरक्षा कारणों से कुछ घरों में सेंट्रल हीटिंग का तापमान अस्थायी रूप से बदला गया और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य कर दी गई. रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने डेली अपडेट में वोरोनिज क्षेत्र के ऊपर किसी ड्रोन के गिराए जाने का जिक्र नहीं किया. मंत्रालय यह बताता है कि कितने ड्रोन नष्ट किए गए, न कि यूक्रेन ने कितने भेजे.

Advertisement

मंत्रालय ने बताया कि रातभर में कुल 44 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए या इंटरसेप्ट किए गए, जिनमें से 43 ब्रायंस्क सीमा क्षेत्र में और एक रोस्तोव क्षेत्र में गिराया गया. इस हमले पर यूक्रेन की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की गई.

रूस के भीतर घुसकर मार रहा यूक्रेन

हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिनका निशाना तेल रिफाइनरी, डिपो और लॉजिस्टिक केंद्र होते हैं. यूक्रेन का कहना है कि ये सभी केंद्र क्रेमलिन की युद्ध मशीन को सप्लाई करते हैं. वहीं, मॉस्को इन हमलों को आतंकी गतिविधि बताता है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये आत्मरक्षा के वैध कदम हैं क्योंकि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement