अंधेरे में डूब गया रूस... रातभर ड्रोन बरसाता रहा यूक्रेन, ठप कर दी बिजली सप्लाई

यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के वोरोनिज शहर में बिजली और हीटिंग सप्लाई को नुकसान पहुंचा और आपूर्ति अस्थायी रूप से ठप हो गई. रविवार को दक्षिण-पश्चिमी रूस के वोरोनिज शहर में यूक्रेन के रातभर चले ड्रोन हमले के कारण बिजली और हीटिंग की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई. यह जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर ने दी है.

वोरोनिज शहर पर हुआ हमला

गवर्नर अलेक्जेंडर गूसेव ने टेलीग्राम पर बताया कि यह हमला वोरोनिज शहर पर हुआ, जो वोरोनिज क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र है. हालांकि, हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि कई ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन इससे एक यूटिलिटी फैसिलिटी में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा लिया गया.

44 ड्रोन मार गिराए

सुरक्षा कारणों से कुछ घरों में सेंट्रल हीटिंग का तापमान अस्थायी रूप से बदला गया और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य कर दी गई. रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने डेली अपडेट में वोरोनिज क्षेत्र के ऊपर किसी ड्रोन के गिराए जाने का जिक्र नहीं किया. मंत्रालय यह बताता है कि कितने ड्रोन नष्ट किए गए, न कि यूक्रेन ने कितने भेजे.

मंत्रालय ने बताया कि रातभर में कुल 44 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए या इंटरसेप्ट किए गए, जिनमें से 43 ब्रायंस्क सीमा क्षेत्र में और एक रोस्तोव क्षेत्र में गिराया गया. इस हमले पर यूक्रेन की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की गई.

रूस के भीतर घुसकर मार रहा यूक्रेन

हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिनका निशाना तेल रिफाइनरी, डिपो और लॉजिस्टिक केंद्र होते हैं. यूक्रेन का कहना है कि ये सभी केंद्र क्रेमलिन की युद्ध मशीन को सप्लाई करते हैं. वहीं, मॉस्को इन हमलों को आतंकी गतिविधि बताता है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये आत्मरक्षा के वैध कदम हैं क्योंकि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी.



