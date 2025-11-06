scorecardresearch
 

'जिंदगी में इतने डरे व्यक्ति नहीं देखे...', ट्रंप ने याद किया जिनपिंग से मुलाकात का वाकया, मिमिक्री भी की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात की यादों को ताजा किया है और उस घटना की मिमिक्री भी की है. ट्रंप ने कहा है कि जिनपिंग की टीम उनसे मुलाकात के दौरान काफी डरी हुई थी.

शी जिनपिंग की तस्वीरों को लेकर चीन सतर्क रहता है. (Photo: White House)
शी जिनपिंग की तस्वीरों को लेकर चीन सतर्क रहता है. (Photo: White House)

"राष्ट्रपति जिनपिंग के दोनों ओर 6-6 लोग खड़े थे. सभी लोग एकदम टाइट."  ट्रंप ने जिनपिंग के गार्ड्स की नकल करते हुए कहा, "वे सभी सावधान की मुद्रा में थे. मैंने उनसे पूछा, 'क्या आप मुझसे बातें भी करेंगे. मुझे कोई जवाब नहीं मिला. शी जिनपिंग ने उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं दिया."

दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेटरों के साथ शी जिनपिंग की जोरदार नकल उतारी. इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वांस की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने फिर से मजाक किया, "तुम ऐसा बिहैव क्यों नहीं करते? जेडी ऐसा व्यवहार नहीं करता. जेडी बातचीत करता है! मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए ऐसा चाहिए, ठीक है, जेडी?" इस मजाक से कमरे में हंसी ठहाके गूंज पड़े.  

ट्रंप ने ये कहानी तब की बताई है जब उन्होंने मलेशिया में नास्ते के टेबल पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी. ट्रंप इस दौरान जिनिपिंग की टीम के सदस्यों के सख्त और तनावपूर्ण बॉडी लैंग्वेज को याद किया. 

ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका कैबिनेट भी जिनपिंग के सहयोगियों जैसा अनुशासन दिखाए. मलेशिया की मीटिंग को याद करते हुए ट्रंप ने कहा, "उनके चेहरे भावहीन कठोर, मौन और पत्थर जैसे सख्त थे. ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति शी एक सख्त और चतुर व्यक्ति हैं. मैंने अपने जीवन में कभी इतने डरे हुए व्यक्ति नहीं देखे."

ट्रंप कैबिनेट का ये हल्का-फुल्का पल अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधों पर गंभीर चर्चाओं के बीच आया. बता दें कि एपीईसी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुई ट्रंप-शी की यह बैठक महीनों से बढ़ते व्यापार तनाव और निर्यात प्रतिबंधों के बाद हुई थी. 

व्हाइट हाउस ने जारी की जिनपिंग की मुस्कुराती तस्वीर 

चीन में शी को हमेशा गंभीर, अनुशासित नेता के रूप में पेश किया जाता है. जैसे हाल की सैन्य परेड में जिनपिंग माओ सूट पहनकर आए. लेकिन व्हाइट हाउस ने जिनपिंग की कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की है कि चीन असहज हो गया है. 

सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि शी जिनपिंग अपनी सहज मुस्कान के लिए नहीं जाने जाते. दशकों में चीन के सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेता ने अपने 12 साल के शासन के दौरान सरकारी मीडिया द्वारा एक गंभीर और स्थिर व्यक्तित्व के रूप में अपनी छवि बनाई है. 

दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से ट्रंप से मुलाकात की तस्वीर (Photo: White house)

लेकिन व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई तस्वीरें शी जिनपिंग का एक अलग ही रूप दिखाती हैं. 

30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुशान में APEC समिट के दौरान शी जिनपिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई. इस मुलाकात की व्हाइट हाउस ने 42 तस्वीरें (38 रंगीन, 4 ब्लैक एंड व्हाइट) जारी की है. 

कुछ तस्वीरों में जिनपिंग बेतकल्लुफी से मुस्कुराते दिख रहे हैं. 

कुछ रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ये तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया (डौयिन, श्याओहोंगशु) पर सेंसर कर दी गईं हैं या ब्लॉक की गईं है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है. 

जिनपिंग के शासन में एलीट पॉलिटिक्स पर कंट्रोल इतना सख्त है कि राजनीतिक विश्लेषक भी चीन में चल रही घटनाओं का आकलन नहीं कर पाते हैं. 
 

