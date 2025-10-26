scorecardresearch
 

ठान लेने के बाद तो अपनी भी नहीं सुनते ट्रंप! विज्ञापन की चिढ़ से कनाडा पर लगाए 10% और टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 10% बढ़ाकर कुल 45% कर दिया. यह कदम एक विज्ञापन के विरोध में उठाया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रॉनाल्ड रीगन की क्लिप शामिल थी. ट्रंप ने इसे "भ्रामक" बताया और कनाडा के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को भी रोक दिया.

ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. (Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कनाडा पर लगाए गए टैरिफ में अतिरिक्त 10% की वृद्धि करने का ऐलान किया. उन्होंने यह फैसला उस विज्ञापन को लेकर किया है, जिसे कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने प्रकाशित किया था. ट्रंप के ताजा ऐलान के बाद अब कनाडा पर कुल टैरिफ 45% पहुंच गया है.

इस विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन आइकन रॉनाल्ड रीगन﻿ की एक वीडियो क्लिप दिखाई गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि टैरिफ व्यापार युद्धों और आर्थिक संकट का कारण बनते हैं. ट्रंप ने इसे "गलत और भ्रामक" बताया और इसके जवाब में बड़ा कदम उठाया.

यह भी पढ़ें: 'कनाडा रंगे हाथों पकड़ा गया...', टैरिफ पर Ad से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- अब ट्रेड वार्ता खत्म

ट्रंप ने अपने ट्रुथ﻿ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा, "उनके तथ्यात्मक गढ़घों और शत्रुतापूर्ण कृत्य के कारण मैं कनाडा पर लगाया गया टैरिफ मौजूदा दरों से 10% बढ़ा रहा हूं." उन्होंने यह घोषणा ऐसे समय में की जब उन्होंने कनाडा के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को भी इसी विज्ञापन को लेकर रोक दिया था.

विज्ञापन हटाए जाने पर भी नहीं माने ट्रंप

ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने शुक्रवार को कहा था कि वे इस विज्ञापन को अगले हफ्ते टीवी से हटा देंगे लेकिन ट्रंप ने आपत्ति जताई कि यह विज्ञापन वर्ल्ड सीरीज गेम के पहले दिन भी प्रसारित हुआ, जिससे यह मामला और भी खराब हो गया.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कहा कि वे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस पर अभी तक व्हाइट हाउस, अमेरिकी वाणिज्य विभाग और कैरनी के कार्यालय की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: कनाडा का विज्ञापन देख चिढ़ गए ट्रंप, टैरिफ पर तोड़ दी बातचीत, बोले- ये घटिया हरकत

ट्रंप की इस टैरिफ वृद्धि से अमेरिका-कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ सकते हैं, क्योंकि कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.

ट्रंप का कनाडा के खिलाफ टैरिफ एक्शन

जुलाई में, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत अमेरिका में कनाडा से आयात होने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया था. मार्च से ही ट्रंप ने कनाडाई सामान और ऊर्जा संसाधनों पर कई टैक्स बढ़ाए थे. इनमें शामिल थे: सभी सामान पर 25% टैक्स (सिवाय पोटाश और ऊर्जा उत्पादों के). ऊर्जा संसाधनों और पोटाश पर अलग से 10% टैक्स. स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 50% टैक्स. ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैक्स.

---- समाप्त ----
