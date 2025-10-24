scorecardresearch
 

Feedback

कनाडा का विज्ञापन देख चिढ़ गए ट्रंप, टैरिफ पर तोड़ दी बातचीत, बोले- ये घटिया हरकत

अमेरिका और कनाडा के रिश्ते पटरी पर आते-आते फिर से बेपटरी हो गए हैं. इस बार वजह है एक विज्ञापन. इस विज्ञापन को ट्रंप ने 'घटिया हरकत' बताकर कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को एकदम से खत्म कर दिया है.

Advertisement
X
ट्रंप ने कनाडा के व्यवहार को घटिया बताया है. (Photo: Reuters)
ट्रंप ने कनाडा के व्यवहार को घटिया बताया है. (Photo: Reuters)

कनाडा-अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से तनाव आ गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो का हवाला देकर कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ताओं को रद्द कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त कर दी हैं. उन्होंने कनाड़ा पर एक "धोखाधड़ीपूर्ण" एडवरटिजमेंट प्रसारित करने का आरोप लगाया. इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे थे. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "उनके घटिया व्यवहार के आधार पर कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त की जाती हैं."

अमेरिकी सरकार के इस फैसले ने दो प्रतिद्वंदी पड़ोसियों के बीच व्यापार तनाव को बढ़ा दिया है. कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार रिश्तों को ठीक करने पर चर्चा की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

India US Trade Deal
टैरिफ 50 से घटकर 15%, ट्रंप देंगे भारत को बड़ा तोहफा... India-US में होने जा रही डील! 
चीन की सत्तारूढ़ पार्टी की सीक्रेट मीटिंग 20 अक्टूबर से होगी शुरू (Photo: Reuters)
ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालेगा चीन... जिनपिंग की टॉप सीक्रेट मीटिंग से क्या बदलेगा समीकरण? 
Carney Trump
कनाडा के PM मार्क कार्नी ने की ट्रंप की तारीफ, भारत-पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दिया क्रेडिट 
trump russia conflict
ट्रंप ने लगाया रूस की 2 ऑयल कंपनियों पर बैन! क्या इंडिया पर पड़ेगा असर? 
Duniya Aajtak
अमेरिका ने बीच समंदर में उड़ाई ड्रग्स लेकर आ रही बोट, देखें दुनिया आजतक 

कनाडाई विज्ञापन में 'धोखाधड़ी' और उखड गए ट्रंप

ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी-अभी बताया है कि कनाडा एक विज्ञापन में धोखाधड़ी किया है. इस फेक विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को दिखाया गया है जो टैरिफ पर निगेटिव बातें बोलते हुए दिखाए गए हैं. ये एड 7.5 करोड़ डॉलर का था. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप कर सकें. 

Advertisement

ट्रंप ने आगे कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. कनाडा के ऐसे व्यवहार को देखते हुए उनके साथ सभी व्यापार वार्ताओं को खत्म किया जाता है. 

यह विज्ञापन कनाडा की ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा फंड किया गया था. इसे प्रीमियर डौग फोर्ड ने लॉन्च किया. 16 अक्टूबर 2025 को फोर्ड ने एक्स पर इसका लिंक शेयर किया. यह अमेरिकी मीडिया (टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) पर चला ताकि अमेरिकी जनमत को ट्रंप के टैरिफों के खिलाफ मोबिलाइज किया जा सके. 

'टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं'

विज्ञापन में रोनाल्ड रीगन की 1980 के दशक की एक वास्तविक स्पीच का क्लिप इस्तेमाल किया गया था. जिसमें रीगन टैरिफों के नुकसान पर चेतावनी देते हैं. इस विज्ञापन में रीगन कहते हैं, "टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, नौकरियां छीनते हैं और उपभोक्ताओं पर बोझ डालते हैं."

रीगन के भाषण का हिस्सा 1988 की एक स्पीच से लिया गया था. इस भाषण में उन्होंने संरक्षणवाद की आलोचना की थी. 

कनाडा के इस विज्ञापन में दावा किया गया है कि ट्रंप का 25-35% टैरिफ 'आर्थिक आत्महत्या" बताता है जो कनाडा-अमेरिका व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे. 

रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि विज्ञापन "गुमराह करने वाला" है और फाउंडेशन ने इसका विरोध किया है.

Advertisement

रिश्तों में नरमी फिर तनाव

हाल के हफ़्तों में वाशिंगटन और ओटावा के बीच संबंधों में थोड़ी नरमी दिख रही थी. ट्रंप ने कनाडा पर कब्जा करने के अपने आक्रामक बयानों और व्यापार रियायतों के लिए अपने जन दबाव अभियान में नरमी बरती थी. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मार्क कार्नी की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी की थी.  

उस समय दोनों पक्षों ने आशावादी रुख दिखाया. ट्रंप और कार्नी को संबंधों को फिर से सुधारने और भारी शुल्क दरों पर फिर से विचार करने पर चर्चा करते हुए हंसते हुए देखा गया. ट्रंप को खुश करने के चक्कर में कनाडाई प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफों की बौछार कर दी. कार्नी ने ट्रंप को मई में भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी दिया. 

कार्नी आखिरकार ट्रंप से यह आश्वासन लेकर वाशिंगटन से रवाना हुए कि वह और उनका प्रतिनिधिमंडल "खुशी-खुशी वापस लौटेंगे." लेकिन अब दोनों देशों के बीच फिर से ये तनाव आ गया. 

टोरंटो स्टार के अनुसार कार्नी ने गुरुवार को स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता अब "पहुंच से बाहर" है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement