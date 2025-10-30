scorecardresearch
 

तहव्वुर राणा के पाकिस्तान कनेक्शन की होगी जांच, भारत ने अमेरिका से मांगी मदद

तहव्वुर राणा वही शख्स है, जिसका नाम 26/11 मुंबई हमले की खतरनाक साजिश से जुड़ा है. वो इस आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी रहा है.

एनआईए ने तहव्वुर राणा के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच में मांगी मदद (Photo: ITG)
26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है. भारत ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच में अमेरिका से मदद मांगी है. 

इस संबंध में एनआईए ने अमेरिकी अधिकारियों को औपचारिक रूप से सवाल भेजे हैं ताकि राणा के पाकिस्तानी-कनाडाई मूल के संबंधों की जानकारी मिल सके. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में अमेरिका की ओर से जवाब का इंतजार है. 

लंबे समय से अमेरिका में बंद राणा को 10 अप्रैल 2025 को अमेरिकी मार्शल्स ने दिल्ली लाकर एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के हवाले कर दिया था. राणा पर भारत में कुल 10 गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज है. इन धाराओं में हत्या, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना और भारत में साजिश रचना जैसे संगीन आरोप शामिल हैं. 

बता दें कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते भारत पहुंचे 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था. करीब 60 घंटे तक चले हमले में ताज होटल, ओबेरॉय होटल, शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था. 

इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. अब सबकी निगाहें 7 अगस्त पर टिकी हैं, जब पटियाला हाउस कोर्ट यह साफ करेगा कि तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बातचीत कर निजी वकील रखने की अनुमति दी जाएगी या नहीं. हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तथा तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपने जवाब में उसे अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही है.

