श्रीलंका: भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को मिली जमानत, अक्टूबर में होगी अगली सुनवाई

श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को एक भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. विक्रमसिंघे पर राज्य निधि के कथित दुरुपयोग का आरोप था. कोर्ट ने 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को 50 लाख श्रीलंकाई रुपये के तीन मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

इस दौरान, वे कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू से वर्चुअली जुड़े थे. विक्रमसिंघे के वकीलों ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला देते हुए जमानत पर रिहाई की मांग की.

अदालत को बताया गया कि 75 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति के दिल की चार मुख्य धमनियों में से तीन बंद हो गई थीं, उनके दिल के टिसूज यानी ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा था, और वह फेफड़ों के संक्रमण के साथ-साथ डायबिटीज से भी जूझ रहे थे. एक हृदय रोग विशेषज्ञ ने भी अदालत को उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताया.

क्या है पूरा मामला?

पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे पर साल 2023 में अपनी पत्नी की निजी यात्रा को वित्त पोषित करने के लिए 1.66 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की सरकारी निधि का दुरुपयोग करने का आरोप है. विक्रमसिंघे ने इस आरोप से इनकार किया है. उनकी पत्नी एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए ब्रिटेन गई हुई थीं. उनका कहना है कि उन्हें यह आमंत्रण राष्ट्रपति के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता में मिला था.

कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट

कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जहां सैकड़ों विपक्षी समर्थक विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे. प्रोटेस्ट के दौरान एक प्रदर्शनकारी द्वारा फेंकी गई बोतल एक पुलिसकर्मी को लगी, जिससे वह घायल हो गया. यह घटना तब हुई, जब प्रदर्शनकारी यूट्यूबर को निशाना बना रहा था. विक्रमसिंघे को शुक्रवार को गिरफ्तार कर मैगजीन रिमांड जेल ले जाया गया था. इसके साथ ही, वे श्रीलंका के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए.

