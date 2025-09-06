दक्षिण कोरिया के 300 कर्मचारी अमेरिका में किए गए डिटेन, Hyundai मोटर में करते थे काम

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में Hyundai मोटर की बैटरी फैसिलिटी साइट पर गुरुवार को अमेरिकी अथॉरिटी ने बड़ी रेड की, जिसमें करीब 475 वर्कर्स को हिरासत में लिया गया. यह अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इतिहास की यह सबसे बड़ी सिंगल साइट एन्फोर्समेंट ऑपरेशन बताई जा रही है. हिरासत में लिए गए 300 वर्कर्स दक्षिण कोरिया से हैं.

बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी वर्कर्स को ICE के Folkston, जॉर्जिया डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अपने नागरिकों की गिरफ्तारी से वे गहरी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं.

दक्षिण कोरियाई मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए विदेशों में एक विशेष टीम बनाई है. साथ ही, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर हर संभव कदम उठाया जाए. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे वॉशिंगटन जाकर सीधे बातचीत करेंगे.

अवैध और वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहने का आरोप

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी स्टीवन श्रैंक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यह कार्रवाई कई महीनों की जांच के बाद हुई है. श्रैंक ने स्पष्ट किया कि यह कोई अचानक की गई रेड नहीं थी, बल्कि इसमें साइट पर मौजूद सबकॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क शामिल था. उन्होंने कहा कि जिन वर्कर्स को हिरासत में लिया गया, वे या तो अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे या वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी काम कर रहे थे.

गिरफ्तार किए गए लोग सीधे तौर पर कंपनी के कर्मचारी नहीं- Hyundai

Hyundai मोटर ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग सीधे तौर पर कंपनी के कर्मचारी नहीं थे. कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसके नॉर्थ अमेरिका के चीफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफिसर क्रिस ससॉक, अब जॉर्जिया स्थित मेगासाइट की पूरी कार्यभार संभालेंगे. Hyundai ने कहा, "हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी सप्लायर्स और सबकॉन्ट्रैक्टर्स कानून और नियमों का पालन करें. कंपनी का ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है."

अमेरिका-दक्षिण कोरिया में निवेश पर फंसा है विवाद!

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच निवेश और व्यापार को लेकर बातचीत जारी है. दोनों देशों के बीच 350 अरब डॉलर के निवेश सौदे पर पहले ही असहमति रही है. हाल ही में हुए एक शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 150 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था, जिसमें Hyundai मोटर का 26 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रेड और बड़ी संख्या में कोरियाई वर्कर्स की गिरफ्तारी से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है.

