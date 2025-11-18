scorecardresearch
 

Feedback

शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल की मदद लेगा बांग्लादेश, यूनुस सरकार का फैसला

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज़्जमान खान को मौत की सजा सुनाने के बाद अब प्रॉसिक्यूशन इंटरपोल की मदद से उन्हें भारत से वापस लाने की तैयारी कर रहा है. प्रॉसिक्यूशन जल्द ही बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के जरिए इंटरपोल नोटिस के लिए अपडेटेड अनुरोध भेजेगा.

Advertisement
X
शेख हसीना को बांग्लादेश ICT ने मौत की सजा सुनाई है. (File Photo)
शेख हसीना को बांग्लादेश ICT ने मौत की सजा सुनाई है. (File Photo)

बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल एक नई दिशा ले चुकी है. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान को मौत की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद अब उन्हें देश वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

प्रॉसिक्यूटर गाजी मुनावर हुसैन तमीम ने आज बताया कि प्रॉसिक्यूशन इंटरपोल की सहायता लेने के लिए अपनी पुरानी अर्जी अपडेट कर रहा है. जल्द ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक नया अनुरोध भेजा जाएगा, जिसके आधार पर इंटरपोल नोटिस जारी किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है."

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को फांसी की सजा पर चीन ने दिया रिएक्शन! बांग्लादेश से रिश्तों पर कही ये बात

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur of India bats during the 2022 ICC Women's Cricket World Cup match between India and Bangladesh
बांग्लादेश की महिला टीम का भारत दौरा टला! अगले महीने होनी थी वनडे-टी20 सीरीज 
Sheikh Hasina, Xi Jinping,
शेख हसीना को फांसी की सजा पर चीन ने दिया रिएक्शन! बांग्लादेश से रिश्तों पर कही ये बात 
united nations expresses regret over sheikh hasina death penalty verdict
शेख हसीना की सजा-ए-मौत पर UN का विरोध 
muhammad yunus, sheikh hasina,
शेख हसीना की सजा पर बांग्लादेश में बवाल, डरकर ऐसी वॉर्निंग दे रही यूनुस सरकार 
UN reaction to violent crackdown and human rights violations in Bangladesh student protests
शेख हसीना को मौत की सजा पर UN ने जताया विरोध, देखें क्या कहा 

ट्रिब्यूनल-1 ने शेख हसीना और असदुज्जमान को पिछले साल जुलाई में हुए जनविद्रोह के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए दोषी करार दिया है. दोनों नेताओं को गैरहाजिर रहने पर मौत की सजा सुनाई गई, जबकि उस वक्त देश के पुलिस प्रमुख रहे चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की सजा दी गई. उन्होंने अदालत में बतौर 'अप्रूवर' गवाही देते हुए घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया था.

Advertisement

तमीम ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि फैसले की प्रमाणित प्रतियां प्रॉसिक्यूशन को और उन आरोपियों को दी जाएंगी जो फैसले के दौरान मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को फांसी की सजा से बांग्लादेश में बवाल! डरकर मीडिया को ऐसी वॉर्निंग दे रही यूनुस सरकार

वहीं, जो दोषी फरार हैं, वे अगर 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करते हैं या गिरफ्तार होते हैं, तो उन्हें भी फैसले की प्रमाणित प्रति मिलेगी. एक अन्य प्रति ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी, ताकि फैसले के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू हो सके.

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना और असदुज्जमान वर्तमान में भारत में होने की खबर है. ऐसे में इंटरपोल नोटिस जारी होना बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि इससे उन्हें विधिक प्रक्रिया के तहत वापस लाने का रास्ता खुल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement