सऊदी शख्स ने इतनी खूबसूरती से गाया हिंदी गाना, वायरल हुआ वीडियो; देखें

सोमवार को रियाद स्थित भारतीय दूतावास में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए. दूतावास में सऊदी अरब के सिंगर अहमद सुल्तान मैमानी ने मशहूर बॉलीवुड गाना 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' गाया. सऊदी सिंगर ने जिस खूबसूरती से हिंदी गाना गाया, उसकी काफी तारीफ हो रही है. भारतीय दूतावास ने हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए थे.

कार्यक्रम के दौरान मैमानी ने कहा, 'मैं बचपन से हिंदी गाने बहुत सुनता हूं. मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूं. मैं आज अपने फेवरेट गानों में से एक गाने जा रहा हूं जो सऊदी अरब के दिल से भारत के लिए है.'

हिंदी गाना गाते हुए सऊदी अरब के सिंगर का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनके सुरीली आवाज और सही हिंदी उच्चारण की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि संगीत सीमाओं का मोहताज नहीं है.

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'एक सऊदी नागरिक को हिंदी से प्यार करते और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगा. इस तरह की सुंदर चीजें भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव को दिखाती हैं. ये बताती हैं कि कैसे भाषा और संगीत देशों को जोड़ते हैं.'

हिंदी दिवस प्रोग्राम में सऊदी नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और भारतीय स्कूलों के बच्चे भी वहां पहुंचे थे. सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान ने प्रोग्राम का उद्घाटन किया था.

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे...' भी गा चुके हैं मैमानी

अहमद अल मैमानी, जिन्हें अहमद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, बचपन से ही बॉलीवुड के प्रति लगाव रखते थे. खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने हिंदी सिनेमा को वीएचएस कैसेट्स के जरिए देखा, क्योंकि उस समय सऊदी अरब में सिनेमा हॉल मौजूद नहीं थे. हिंदी सिनेमा के प्रति उनकी यह दीवानगी की वजह से ही वो हिंदी गानों की तरफ आकर्षित हुए.

अहमद कहते हैं, 'हो सकता है कि आप भाषा को अच्छी तरह न बोल पाएं, लेकिन आप जरूर उसमें गाने गा सकते हैं.'

मैमानी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने गानों और शोज के वीडियो शेयर करते रहते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हिंदी गानों से उन्हें कितना लगाव है. वो सलमान खान के गाने बड़े चाव से गाते हैं. उन्होंने लोकप्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे...' भी गाया था जो काफी पसंद किया गया.

---- समाप्त ----