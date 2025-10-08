रूस ने यूक्रेन के 5000 KM के इलाके पर किया कब्जा, राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को दावा किया कि रूसी सेनाओं ने 2025 में यूक्रेन की लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर (1,930 वर्ग मील) जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने कहा कि मॉस्को को युद्ध क्षेत्र में पूर्ण रणनीतिक पहल बरकरार है. पुतिन ने ये बयान अपने 73वें जन्मदिन के अवसर पर रूस के शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए दिया है.

पुतिन ने अपने 73वें जन्मदिन पर रूसी शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं. उन्होंने दावा किया कि कीव गहरे रूसी इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे 3 साल 6 महीने से ज्यादा पुराने इस युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा.

क्रेमलिन की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के निकट उत्तर-पश्चिमी रूस में आयोजित बैठक में कहा, इस वक्त रूसी सशस्त्र बलों ने रणनीतिक पहल को पूरी तरह से कायम रखा है. इस साल हमने लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 4,900 - और 212 बस्तियों को मुक्त कराया है. इस कब्जे के बाद रूस को 2025 तक यूक्रेन के भू-क्षेत्र का लगभग 1% हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, और देश कुल मिलाकर लगभग 20% पर नियंत्रण करता है.

दो और गांवों पर कब्जा

रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अग्रिम मोर्चे पर दो और गांवों पर कब्जे की रिपोर्ट दी, जिसे यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने 1,250 किलोमीटर (775 मील) फैला हुआ है.

पोक्रोव्स्क और ड्निप्रोपेत्रोव्स्क में भीषण लड़ाई

रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख, रूसी सेना के जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि रूसी सेनाएं लगभग सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेनाएं रूसी बढ़त को धीमा करने पर केंद्रित हैं.

रूसी सेनाएं लगभग सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं. जबकि यूक्रेनी सेनाएं रूसी प्रगति को धीमा करने पर केंद्रित हैं. लेकिन सबसे भीषण लड़ाई पॉक्रोव्स्क और ड्निप्रोपेत्रोव्स्क की ओर के क्षेत्रों में चल रही है.

बफर जोन में प्रगति

गेरासिमोव ने कहा कि वे यूक्रेन के पूर्वोत्तर में महीनों से हमले के अधीन कुपयांस्क शहर से यूक्रेनी सेनाओं को साफ कर रहे हैं और दक्षिण में ज़ापोरिज़िया तथा ड्निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही उत्तरी सुमी और खार्किव क्षेत्रों में बफर जोन स्थापित करने में भी प्रगति हो रही है.

बैठक में अपने भाषण में पुतिन ने कहा कि रूस के उद्देश्य फरवरी 2022 में "विशेष सैन्य अभियान" शुरू करने के समय के समान ही हैं, जिसका लक्ष्य अपने छोटे पड़ोसी को अप्रत्यक्ष सैन्यीकरण और नाजीकरण करना था.

यूक्रेनी दावे

यूक्रेन की ओर से अगस्त में रूस के हालिया आक्रमणों को असफल करार दिया गया था, जिसमें मॉस्को की सेनाएं इस साल एक भी प्रमुख यूक्रेनी शहर पर कब्जा नहीं कर सकीं.

यूक्रेनी रिपोर्ट के अनुसार, कीव की सेनाओं ने डोनेट्स्क क्षेत्र में, विशेष रूप से डोब्रोपिलिया के आसपास महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है जो प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब पॉक्रोव्स्क के पास स्थित है.

राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी सीमा पर सुमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेनाओं द्वारा खोई हुई जमीन वापस लेने का दावा किया है, जहां रूस ने पैर जमाए हुए हैं.

