scorecardresearch
 

Feedback

'ये संबंध अटूट हैं...', भारत की दोस्ती का कायल हुआ रूस, कहा- पश्चिमी दबाव के बावजूद नहीं तोड़े संबंध

रूस का यह बयान अमेरिकी दबाव के बीच आया है. पिछले महीने अमेरिका ने अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया, जिसमें 25% बेस लाइन टैरिफ के अलावा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दंड के रूप में अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है.

Advertisement
X
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (L) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo: PTI)
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (L) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo: PTI)

रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की सराहना करते हुए कहा है कि नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ सहयोग जारी रखने और संबंध तोड़ने के दबाव को ठुकराने का साहस दिखाया है. आरटी (रूस टुडे) के सवालों के जवाब में जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी दबाव और धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ बहुआयामी सहयोग को जारी रखने और विस्तार देने का संकल्प दिखा रहा है.

रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, 'ईमानदारी से कहें तो इससे कुछ और की कल्पना करना मुश्किल है. रूस-भारत संबंध स्थिर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं. इसमें बाधा डालने का कोई भी प्रयास असफल ही होगा. पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद नई दिल्ली का रूस के साथ संबंध बनाए रखना न केवल हमारी मित्रता की लंबे समय से चली आ रही भावना और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रतीक है.'

यह भी पढ़ें: 'भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, अमेरिका टैरिफ संकट सुलझा लेगा', ट्रंप के मंत्री का बयान

सम्बंधित ख़बरें

Chinese Foreign Minister Wang Yi
चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- युद्ध से नहीं हो सकता समस्या का हल 
Rusia_Onics_Missile
Russia की ओनिक्स मिसाइल, 350 km दूर टारगेट नष्ट 
Russia oniks missile
रूस ने ओनिक्स मिसाइल की टेस्टिंग की... 350 किमी दूर टारगेट ध्वस्त 
यूक्रेन का रूस की रिफाइनरी पर बड़ा हमला, देखें बड़ी खबरें 
Trump lobbies Nato to sanction Russia and hit China with 50-100% tariffs.
भारत नहीं, अब रूस और चीन पर फोकस... टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने खोज निकाले बड़े 'दुश्मन' 

भारत के साथ हमारे संबंध विश्वसनीय हैं: रूस

मॉस्को ने दावा किया कि रूस और भारत के बीच साझेदारी संप्रभुता के सर्वोच्च मूल्य और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता पर आधारित हैं, यही कारण है कि ये संबंध विश्वसनीय हैं. रूसी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जॉइंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं. इनमें सैन्य उत्पादन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी आयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में भारतीय निवेश शामिल हैं.

Advertisement

रूस का यह बयान अमेरिकी दबाव के बीच आया है. पिछले महीने अमेरिका ने अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया, जिसमें 25% बेस लाइन टैरिफ के अलावा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दंड के रूप में अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि भारत के रूस से ऊर्जा आयात ने अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित किया है. 

यह भी पढ़ें: खुला राज... ट्रंप बेनकाब! बाइडेन के समय अमेरिका ही चाहता था भारत रूस से खरीदे तेल, ये था मकसद

दबाव के बावजूद भारत-रूस की दोस्ती कायम

भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए वाशिंगटन के कदम को अनुचित, अव्यवहारिक और गलत करार दिया. रूस-भारत संबंधों की मजबूती हाल के आंकड़ों से भी झलकती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का रूस के साथ 59 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, मुख्य रूप से तेल आयात के कारण. दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को पार करने का संकल्प लिया है.

रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा आयातित हथियारों का 50% से अधिक रूस से आता है. ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है, जहां भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जो 2020 में मात्र 50,000 बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2025 में औसतन 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अगस्त 2025 में मॉस्को यात्रा के दौरान कहा था कि दोनों देश हाइड्रोकार्बन और रूसी तेल शिपमेंट में विस्तृत प्रगति कर रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस-भारत साझेदारी न केवल बरकरार है, बल्कि नई ऊंचाइयों को छू रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement