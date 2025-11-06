scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के जवाब में रूस भी कर सकता है परमाणु परीक्षण, पुतिन ने अधिकारियों को दिया आदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के लिए शीर्ष अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया. पुतिन ने ये कदम पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने बयान के बाद उठाया है. वहीं, रूस के सशस्त्र सेना प्रमुख ने कहा कि रूस को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए.

Advertisement
X
रूस के राष्ट्रपति (File photo: ITG)
रूस के राष्ट्रपति (File photo: ITG)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को परमाणु हथियारों के संभावित परीक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया. पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले हफ्ते किए गए परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के बयान की प्रतिक्रिया देते हुए ये कदम उठाया है. रूस ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

पुतिन ने कहा, 'मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय... विशेष सेवाओं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी एकत्र करें, इसे सुरक्षा परिषद में विश्लेषण करें और न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट की संभावित तैयारियों पर सहमति प्रस्ताव बनाएं.'

'तेजी से करना चाहिए  कार्रवाई'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin,
'पुतिन-जिनपिंग चतुर, उनके साथ खेल नहीं...', ट्रंप अचानक क्यों करने लगे तारीफ? 
Ukraine attacks Russia's Tuapse port
यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक, ड्रोन्स से तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, जल रहा ऑयल टर्मिनल 
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के आदेश (Photo: Reuters)
पुतिन की इस मिसाइल की वजह से परमाणु संधि तोड़ने को मजबूर हुए ट्रंप? यूक्रेन पर 23 बार दागी 
Putins most dangerous weapon - the drone that brings radioactive tsunami!
रूस की वो मिसाइल जो 'रेडियोएक्टिव सुनामी' कर सकती है पैदा 
Putin’s Poseidon: हिरोशिमा से 100 गुना ताकतवर ‘टॉरपीडो’ 

रूसी सशस्त्र बलों के प्रमुख ने कहा कि रूस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए. परमाणु परीक्षण के संभावित आदेश से यह संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों वाले दो देश एक ऐसे कदम के करीब पहुंच रहे हैं जो भू-राजनीतिक तनाव को तेजी से बढ़ा सकता है. ये अभी भी अस्पष्ट है कि क्या ट्रंप का मतलब भूमिगत विस्फोटक परीक्षण से था. रूस ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

Advertisement

दोनों देशों के बीच चुनाव

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का जवाब में आया है, जहां ट्रंप ने पिछले हफ्ते अचानक परमाणु परीक्षण शुरू करने के बारे में घोषणा की थी. पुतिन ने अपने शीर्ष अधिकारियों को रूसी प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने का आदेश देकर जवाब दिया. ये कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है.

परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की बात कहकर दोनों देश एक-दूसरे को कड़ा संदेश दे रहे हैं. पुतिन के आदेश से साफ है कि रूस भी अमेरिका के इस कदम का जवाब देने को तैयार है. ये स्थिति दुनिया के दो प्रमुख शक्तियों के बीच नए शीत युद्ध जैसे तनाव को बढ़ा सकती है. दुनिया भर के देश इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं.

अमेरिका ने किया परीक्षण

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के आह्वान के कुछ दिनों अमेरिकी एयरफोर्ट ग्लोबल स्ट्राइक कमांड (AFGSC) ने बुधवार को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अनआर्म्ड मिनटमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement