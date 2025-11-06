अमेरिका के जवाब में रूस भी कर सकता है परमाणु परीक्षण, पुतिन ने अधिकारियों को दिया आदेश

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को परमाणु हथियारों के संभावित परीक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया. पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले हफ्ते किए गए परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के बयान की प्रतिक्रिया देते हुए ये कदम उठाया है. रूस ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

पुतिन ने कहा, 'मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय... विशेष सेवाओं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी एकत्र करें, इसे सुरक्षा परिषद में विश्लेषण करें और न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट की संभावित तैयारियों पर सहमति प्रस्ताव बनाएं.'

'तेजी से करना चाहिए कार्रवाई'

रूसी सशस्त्र बलों के प्रमुख ने कहा कि रूस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए. परमाणु परीक्षण के संभावित आदेश से यह संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियारों वाले दो देश एक ऐसे कदम के करीब पहुंच रहे हैं जो भू-राजनीतिक तनाव को तेजी से बढ़ा सकता है. ये अभी भी अस्पष्ट है कि क्या ट्रंप का मतलब भूमिगत विस्फोटक परीक्षण से था. रूस ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से परमाणु परीक्षण नहीं किया है.

Advertisement

दोनों देशों के बीच चुनाव

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का जवाब में आया है, जहां ट्रंप ने पिछले हफ्ते अचानक परमाणु परीक्षण शुरू करने के बारे में घोषणा की थी. पुतिन ने अपने शीर्ष अधिकारियों को रूसी प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने का आदेश देकर जवाब दिया. ये कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है.

परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की बात कहकर दोनों देश एक-दूसरे को कड़ा संदेश दे रहे हैं. पुतिन के आदेश से साफ है कि रूस भी अमेरिका के इस कदम का जवाब देने को तैयार है. ये स्थिति दुनिया के दो प्रमुख शक्तियों के बीच नए शीत युद्ध जैसे तनाव को बढ़ा सकती है. दुनिया भर के देश इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं.

अमेरिका ने किया परीक्षण

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के आह्वान के कुछ दिनों अमेरिकी एयरफोर्ट ग्लोबल स्ट्राइक कमांड (AFGSC) ने बुधवार को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अनआर्म्ड मिनटमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया.

---- समाप्त ----