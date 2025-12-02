scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर लगेगी मुहर, रूसी संसद में रक्षा समझौते पर आज मतदान

रूस की संसद के निचले सदन 'स्टेट डूमा' में मंगलवार को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते की पुष्टि के लिए मतदान होगा. यह कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले उठाया गया है. यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय मिशन और आपदा प्रबंधन अभियानों में तालमेल को सरल और मजबूत बनाएगा.

Advertisement
X
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. (Photo: Reuters)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं. (Photo: Reuters)

रूस की संसद का निचला सदन, स्टेट डूमा, मंगलवार को भारत के साथ एक अहम रक्षा समझौते RELOS (Reciprocal Exchange of Logistics Agreement) की पुष्टि के लिए मतदान करेगा. यह मतदान विशेष प्राथमिकता क्रम में रखा गया है, क्योंकि यह कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. पुतिन गुरुवार से दो दिन की यात्रा पर भारत पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे.

यह रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है. RELOS समझौता मुख्य रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियानों और अन्य ऑपरेशन के दौरान दोनों सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है. इससे ऑपरेशनल लागत कम होने के साथ-साथ आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता भी तेज होगी.

यह भी पढ़ें: पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील की तैयारी... PAK-चीन को मिलेगा क्लियर मेसेज

सम्बंधित ख़बरें

NATO military head says first strike on Russia is self defense
'रूस पर पहले ही वार...', देखें NATO के टॉप मिलिट्री सैन्य का बयान 
बॉडीगार्ड्स का घेरा, आसमान से पहरा... देखें पुतिन की पूरी सिक्योरिटी  
Putin India Visit 2025
पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील की तैयारी... PAK-चीन को मिलेगा क्लियर मेसेज 
Russian president approves historic military budget for 2026
रूस की यूक्रेन से जंग रखने की तैयारी! पुतिन ने रिकॉर्ड मिलिट्री बजट को दी मंजूरी  
पुतिन के भारत दौरे से ट्रंप को मिलेगा कड़ा संदेश, जानें इसके मायने  

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में हुए थे. भारत की ओर से इसके लिए भारत के राजदूत विनय कुमार, और रूस की ओर से तत्कालीन उप-रक्षा मंत्री अलेक्ज़ेंडर फोमिन मौजूद थे. इस समझौते को दोनों देशों के "प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप" को और गहरा करने वाला कदम माना जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रूस की यूक्रेन से जंग रखने की तैयारी! पुतिन ने रिकॉर्ड मिलिट्री बजट को दी मंजूरी

राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में ठोस घोषणाओं की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक हालात में भारत-रूस की साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ गया है, और RELOS की पुष्टि इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement