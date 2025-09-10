इधर रूस ने दागे ड्रोन, उधर पोलैंड के आसमान में उड़ने लगे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट

पोलैंड की हवाई सीमा में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पोलैंड के एयरस्पेस में सक्रिय है, वहीं डच और इटालियन एयरफोर्स की गतिविधियों की भी जानकारी सामने आई है. यह कदम तब उठाया गया जब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हवाई हमला किया. ये क्षेत्र नाटो सदस्य पोलैंड की सीमा से सटे हुए हैं.

इससे पहले यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया था कि रूसी ड्रोन ने नाटो सदस्य पोलैंड के एयरस्पेस में प्रवेश किया है और यह ड्रोन पोलैंड के जामोश्च शहर के लिए खतरा बन सकते हैं. हालांकि बाद में यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह बयान अपने टेलीग्राम चैनल से हटा दिया.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, 800 से ज्यादा ड्रोन से हमला

यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक, बुधवार से यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में, जिनमें पश्चिमी क्षेत्र वोलिन और ल्वीव भी शामिल हैं, कई घंटों तक एयर रेड अलर्ट जारी रहा. ये दोनों इलाके पोलैंड की सीमा से लगे हुए हैं और हाल के हमलों के चलते सबसे ज्यादा अलर्ट पर रखे गए हैं.

अमेरिकी प्रतिनिधि ने बताया 'एक्ट ऑफ वॉर'

अमेरिकी प्रतिनिधि जो विल्सन ने इस घटना को सीधा हमला करार दिया. उन्होंने कहा, "रूस ईरानी शहीद ड्रोन का इस्तेमाल कर नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है. यह एक्ट ऑफ वॉर है." विल्सन ने यह भी कहा कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी की मेजबानी की थी.

Advertisement

विल्सन ने आगे कहा कि अमेरिका नाटो सहयोगियों का आभारी है जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे उसकी वॉर मशीन पूरी तरह खत्म हो जाए और यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जाएं जो सीधे रूस पर प्रहार कर सकें.

यह भी पढ़ें: 'रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की तैयारी में हूं', यूक्रेन संघर्ष को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान

सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट हमारे एयरस्पेस में ऑपरेट कर रहे!

इस बीच पोलैंड की सेना ने जानकारी दी कि, "पोलैंड और सहयोगी देशों के एयरक्राफ्ट हमारे एयरस्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं. साथ ही ग्राउंड-बेस्ड एयर डिफेंस और राडार रिकॉन्नेसेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है."

यूक्रेनी मीडिया का दावा

यूक्रेनियन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूसी ड्रोन पोलैंड के एयरस्पेस में दाखिल हुए थे, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. पोलैंड की ओर से भी अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ड्रोन ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया.

---- समाप्त ----