रूसी लेजर बीम से ब्रिटिश पायलटों की आंखें चौंधिया गई... ब्रिटेन ने कहा- हमारी नजर आप पर, हमारे मिलिट्री ऑप्शन तैयार

रूस के जासूसी जहाज यांतर का ब्रिटिश जल सीमा तक पहुंचना, फिर इस जहाज से ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के विमानों पर लेजर बीम छोड़ना दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा है कि एक रूसी जासूसी जहाज यांतर ने पहली बार UK की जल सीमा के पास अपनी एक्टिविटी पर नजर रख रहे ब्रिटिश वायुसेना के पायलटों को रोकने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया है.

जॉन हीली ने रिपोर्टर्स को बताया कि यांतर के "बहुत खतरनाक" कदम को ब्रिटिश सरकार "बहुत गंभीरता से" ले रही है. उन्होंने आगे कहा कि जहाज स्कॉटलैंड के उत्तर में था और पिछले कुछ हफ़्तों में इस साल दूसरी बार UK की जल सीमा में घुसा था. जासूसी जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लेजर बीम इतने शक्तिशाली होते हैं इससे एयरफोर्स के पायलटों की आंखें चौंधिया जाती है. ऐसी स्थिति में हवाई दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है.

उन्होंने कहा कि UK जहाज पर नजर रखना जारी रखेगा और "अगर यांतर अपना रास्ता बदलता है तो उसके पास मिलिट्री ऑप्शन तैयार हैं."

जॉन हीली ने कहा, "रूस और पुतिन के लिए मेरा मैसेज यह है, हम आपको देख रहे हैं. हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. और अगर यांतर इस हफ़्ते दक्षिण की ओर जाता है, तो हम तैयार हैं."

हीली ने कहा कि लेजर की घटना तब हुई जब यांतर का पीछा रॉयल नेवी के एक फ्रिगेट और RAF पोसाइडन P-8 प्लेन "जहाज़ की हर हरकत को ट्रैक करने" के लिए तैनात थे, ऐसा समझा जाता है कि यह घटना पिछले दो हफ़्तों के अंदर हुई है.

डाउनिंग स्ट्रीट में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने रॉयल नेवी के एंगेजमेंट के नियमों को बदल दिया है ताकि वह यांतर का और करीब से पीछा कर सके.

बता दें कि यह जहाज अक्सर पनडुब्बियों और समुद्री केबलों की जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है और इस बार यह ब्रिटिश जल में घुसा था.

ब्रिटेन के आरोपों पर रूस का जवाब

लंदन में रूसी दूतावास ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि हमारे देश के काम यूनाइटेड किंगडम के हितों पर असर नहीं डालते हैं और इसका मकसद उसकी सुरक्षा को कमजोर करना नहीं है. रूस ने ब्रिटेन के आरोपों को अनगिनत आरोपों की श्रृंखला कहा है.

रूस ने कहा, "हमें ब्रिटिश अंडरवाटर कम्युनिकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है. "रूस ने कहा कि ब्रिटेन ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कदमों से बचे यूरोप महाद्वीप को संकट की स्थिति को और बढ़ाते हैं."

अपने ऑप्शन नहीं बताऊंगा

ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर यांतर रास्ता बदलता है तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन तैयार हैं. मैं उन्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे प्रेसिडेंट पुतिन और समझदार बनेंगे.

लेजर से होने वाले खतरों के बारे में पूछे जाने पर हीली ने जवाब दिया, "कोई भी चीज जो ब्रिटिश मिलिट्री प्लेन के इंचार्ज पायलटों को रोकती है, डिस्टर्ब करती है या खतरे में डालती है, वह बहुत खतरनाक है."

क्यों खतरनाक है लेजर बीम

लेजर बीम से वायुसेना के पायलटों को गंभीर नुकसान हो सकता है. चूंकि एयरफोर्स के जवान फ्लाइंग मोड में रहते हैं, इस दौरान लेजर बीम की चमक से रेटिना पर अचानक अधिक प्रकाश पड़ता है, जिससे पायलट 5-30 सेकंड तक पूरी तरह से लगभग अंधे हो जाते हैं. कम ऊंचाई पर उड़ान के दौरान यह क्रिटिकल फेज (टेकऑफ-लैंडिंग) में विमान दुर्घटना का कारण बन सकता है.

लेजर के बाद आंखों में चमकदार धब्बे कई मिनटों तक रहते हैं. इससे पायलट को इंस्ट्रूमेंट पैनल पढ़ने, लक्ष्य पहचानने या रात में नेविगेशन में भारी कठिनाई होती है. यदि लेजर की तीव्रता 50 mW से ज्यादा हो (सैन्य लेजर डेज़लर 500-1000 mW तक होते हैं), तो रेटिना में जलन, खून आना या स्थायी अंधापन हो सकता है. इससे पायलट की उड़ान भरने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है.

