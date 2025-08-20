दुबई से फिल्मी स्टाइल में चोरी हुआ दुनिया का सबसे दुर्लभ गुलाबी हीरा, प्लानिंग ऐसी कि पुलिस भी दंग लेकिन...

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का चमचमाता शहर दुबई एक बड़ी चोरी की घटना की वजह से सुर्खियों में है. दुबई में 2 अरब 17 करोड़ का दुर्लभ गुलाबी हीरा दिनदहाड़े चोरी हो गया जिससे हलचल मच गई. बेहद कीमती और दुनिया का दुर्लभ गुलाबी हीरा बिना निशान के ऐसे गायब हुआ जैसे कभी उसका अस्तित्व रहा ही न हो. यह असाधारण चोरी की घटना भी बड़े फिल्मी तरीके से हुई जिसमें चोरों ने एक साल तक हीरा चुराने की प्लानिंग की. लेकिन दुबई पुलिस की तत्परता ने कुछ ही घंटों में चोरों की एक साल की मेहनत पर पानी फेर दिया और हीरा दुबई से बाहर जाने से पहले ही बरामद कर लिया गया.

अब इस रोमांचक चोरी के बारे में विस्तार से:

कहानी शुरू होती है एक साल पहले जब एशियाई मूल के तीन चोरों को दुर्लभ गुलाबी हीरे की खबर लगती है और वो इसे चुराने की प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग के दौरान हारी यूरोप में था और एक साल बाद उसे दुबई आना था. इस बीच चोरों को चोरी की प्लानिंग के लिए एक साल का लंबा वक्त मिला और उन्होंने बेहद ही सावधानी से चोरी को अंजाम देने की प्लानिंग की.

फैंसी इंटेंस के रूप में क्लासिफाइड, 21 कैरेट का गुलाबी हीरा अपनी तरह का सबसे शुद्ध हीरा माना जाता है और वैश्विक स्तर पर यह सबसे दुर्लभ है. हीरे की कीमत 25 मिलियन डॉलर यानी (2 अरब 17 करोड़ 79 लाख, 43 हजार, 750 रुपये) है जिसे हाल ही में यूरोप से दुबई लाया गया था. इसकी शुद्धता की रेटिंग भी अनोखी है. अधिकारियों ने बताया कि यह इतना दुर्लभ है कि इसके जैसा दूसरा हीरा मिलने की संभावना सिर्फ 0.01 प्रतिशत है.

Advertisement

चोरों ने हीरा चोरी के लिए एक बड़ी प्लानिंग की. दुबई पुलिस के मुताबिक, चोरी की इस 'असाधारण' घटना को एक हीरा व्यापारी से तीन चोरों के एक ग्रुप ने अंजाम दिया.

चोरों ने कैसे की गुलाबी हीरे की चोरी की प्लानिंग

जांच के दौरान, दुबई पुलिस को पता चला कि चोरी की प्लानिंग एक साल से अधिक समय पहले से की जा रही थी. प्लानिंग के तहत तीनों चोरों ने एक अमीर हीरा खरीददार के लिए बिचौलियों का रोल प्ले किया. इसके बाद उन्होंने उस हीरा व्यापारी से कॉन्टैक्ट किया जो यूरोप से दुर्लभ हीरा लेकर दुबई आया था. हीरा व्यापारी 2005 से ही हीरे का व्यापार कर रहा है लेकिन चोरों ने रईसी का ऐसा जाल बुना कि अनुभवी व्यापारी भी उनके झांसे में आ गया और चोर हीरा लेकर रफूचक्कर हो गए.

चोरों ने चोरी से पहले हीरा व्यापारी को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया. उन्होंने व्यापारी को अपने क्लाइंट की अमीरी दिखाने के लिए लक्जरी कारें किराए पर ली और उसी से हीरा व्यापारी से मिलने आते. उन्होंने हीरा खरीद की डील के लिए हीरा व्यापारी के साथ फाइव स्टार लग्जरी होटलों में मीटिंग्स की और हीरा व्यापारी को यकीन दिलाया कि उनका क्लाइंट बहुत अमीर है.

Advertisement

उन्होंने व्यापारी का भरोसा जीतने के लिए एक हीरा एक्सपर्ट को भी हायर किया ताकि व्यापारी को विश्वास हो जाए कि वो सच में हीरा खरीदना चाहते हैं. इन सबके बाद व्यापारी आखिरकार बिक्री के लिए हीरे को अपनी दुकान से बाहर लाने को राजी हो गया. चोरों ने इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम दिया कि हीरा व्यापारी को यकीन हो गया कि वो असली सौदा कर रहा है.

इसके बाद चोरों ने हीरा खरीदने के बहाने व्यापारी को एक शानदार प्राइवेट विला में बुलाया. व्यापारी जैसे ही हीरा लेकर विला में पहुंचा, चोरों ने उससे हीरा छीन लिया और वहां से पलक झपकते ही फरार हो गए.

यह देख हीरा व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन-फानन में उसने दुबई पुलिस को इमर्जेंसी कॉल किया. उसने पुलिस से कहा, 'मेरे साथ एक बड़ी घटना हो गई है. मैं एक ग्राहक से मिलने आया था ताकि उन्हें हीरा बेच सकूं. उन लोगों ने हीरा देखा और अब...हीरा चोरी हो गया है.'

दुबई पुलिस ने लुटेरों को कैसे पकड़ा?

जैसे ही दुर्लभ हीरे की चोरी की खबर मिली, पुलिस सतर्क हो गई. कुछ ही मिनटों में पुलिस पेट्रोल की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया. तेजी से जांच शुरू हुई. हीरे की खोज के लिए दुबई पुलिस ने 'ऑपरेशन पिंक डायमंड' लॉन्च किया. दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन एंड क्रिमिनोलॉजी ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया.

Advertisement

चोरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात किया गया. उनकी खोज के लिए एडवांस सर्विलांस और ट्रेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई. शुरुआती जांच में पता चला कि चोरी से पहले तीनों चोर एक साथ रह रहे थे लेकिन विला से फरार होने के बाद वो शहर के अलग-अलग ठिकानों में फैल गए.

चोरों की तलाश के लिए अधिकारियों ने एक साथ उन जगहों पर छापे मारे और तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया. चोर हीरे को दुबई से बाहर भेजने की फिराक में थे लेकिन इससे पहले ही दुबई पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला.

चोरों ने गुलाबी हीरा एक छोटे से रेफ्रिजरेटर के अंदर छिपा रखा था. वो इसे किसी एशियाई देश में तस्करी करने वाले थे. पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से हीरा चोरी के 8 घंटे के अंदर ही सही-सलामत बरामद कर लिया गया और उसे उसके मालिक को लौटा दिया गया.

हीरा पाकर हीरा मालिक के खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने कहा, 'अधिकारियों के काम करने की स्पीड देखकर मैं समझ गया था कि मामला सुलझ जाएगा. मुझे हैरानी हुई कि रात को चोरी हुई और अगली ही सुबह मुझे फोन करके बताया गया कि संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हीरा बरामद कर लिया गया है.'

---- समाप्त ----