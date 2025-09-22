'हमने धर्म नहीं...उनके कर्मों को देखकर मारा', ऑपरेशन सिंदूर पर मोरक्को में बोले राजनाथ सिंह

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को की राजधानी रबात में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता और आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवादियों के हमले का जवाब देते वक्त किसी के धर्म को नहीं, बल्कि उनके कर्मों को देखकर कार्रवाई की. उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करता है, वह अगर आतंकी गतिविधि करेगा तो हम जवाब देंगे.

राजनाथ सिंह ने सोमवार को रबात में भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए पहलगाम आतंकी हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' के बीच का अंतर बताया. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर मारा था, जबकि भारत ने अपनी कार्रवाई में आतंकवादियों को उनके कर्मों के आधार पर निशाना बनाया. भारत की ये कार्रवाई सटीक थी.

राजनाथ सिंह ने कहा, 'आप भारत की विशेषता देखो, आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों का धर्म पूछकर मारा, मगर हम लोगों ने किसी का धर्म देखकर नहीं, बल्कि हमने उनके कर्म देखकर मारा है.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की यही विशेषताो है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाती है. उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते. यही भारत का असली चरित्र है.

'हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया'

रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने केवल उन्हीं लोगों और संगठनों को निशाना बनाया जो हमले के लिए जिम्मेदार थे. हमने किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया. उन्होंने कहा कि केवल भारत ही इस तरह का चरित्र रख सकता है, जहां आतंकवादियों से मुकाबला करने के बावजूद मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा जाता है.

उन्होंने कहा, 'हम चाहते तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमें भारत के इस चरित्र को बनाए रखना चाहिए.'

पाकिस्तान ने की सीजफायर की अपील: रक्षा मंत्री

उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है और हम इसका सम्मान करते हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर की अपील की और हम ने उसे स्वीकार कर लिया.

उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए जैश-ए मोहम्मद का एक शीर्ष आतंकी के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें आतंकी दावा कर रहा था कि भारत ने मसूद अजहर के परिवार को तबाह कर दिया.

'हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते'

रक्षा मंत्री ने भारत के पूर्व PM अटल बिहारी के एक बयान का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं... हम उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये बस एक विराम है. ऑपरेशन सिंदूर बस रुका है... इसे फिर से शुरू किया जा सकता है.

'PAK के रुख पर निर्भर है ऑपरेशन सिंदूर'

उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि ऑपरेशन सिंदूर के कितने पार्ट बाकी हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करता है कि इस ऑपरेशन का पार्ट-2 या 3 बाकी है. अगर वो आतंकी एक्टिविटी नहीं रोकेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा.

आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंचे हैं. ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री का मोरक्को का पहला दौरा है, जहां कासाब्लांका मोहम्मद वी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैन्य कमांड के प्रमुख और भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया. ये दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

