PM मोदी और पुतिन के बीच कार के अंदर क्या बातचीत हुई? 1 घंटे खिंच गया 15 मिनट का सफर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चीन के तियानजिन में हुए 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी चर्चित लिमोजिन राइड का खुलासा किया.

एक घंटे खिंच गया 15 मिनट का सफर

पुतिन ने पत्रकारों से कहा, 'अरे, यह कोई राज नहीं है. मैंने उन्हें अलास्का में हुई वार्ताओं के बारे में बताया.' उनका इशारा पीएम मोदी के साथ हाल ही में हुई उस बातचीत की ओर था, जब दोनों नेता रिट्ज-कार्लटन होटल में द्विपक्षीय बैठक के लिए जा रहे थे.

पुतिन और पीएम मोदी ने SCO वेन्यू से बैठक स्थल तक रूस में बनी ऑरस (Aurus) सेडान कार में सफर किया. यह सफर जो महज 15 मिनट का होना था, वह करीब एक घंटे तक खिंच गया, क्योंकि दोनों नेता कार के भीतर ही बातचीत करते रहे.

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

बाद में पीएम मोदी ने इस अनोखे कारपूलिंग अनुभव के बारे में एक्स पर लिखा, 'SCO समिट पूरा होने के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक के लिए एक साथ कार से गए. उनके साथ बातचीत हमेशा सार्थक रहती है.'

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव चरम पर है. वाशिंगटन ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं- निर्यात पर 25% और अतिरिक्त 25% सरचार्ज- इसकी वजह भारत का रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखना बताया जा रहा है.

ट्रंप और पुतिन की वार्ता

पुतिन का यह खुलासा पीएम मोदी के साथ हुई चर्चा को पिछले महीने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात से जोड़ता है. इस बार ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर वार्ता की, बल्कि पुतिन को अपनी प्रसिद्ध बख्तरबंद लिमोजिन 'द बीस्ट' में सवारी करने का न्योता भी दिया.

