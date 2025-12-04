scorecardresearch
 
PM मोदी के साथ कार में क्या बातचीत हुई? ‘आजतक’ को पुतिन ने सुनाया पूरा किस्सा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के भारत दौरे से पहले उन्होंने आजतक के साथ एक एक्सक्ल्यूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने मोदी के साथ चीन में हुई अपनी राइड के पीछे का कारण भी बताया जिसकी उस समय दुनियाभर में चर्चा हुई थी.

PM मोदी और पुतिन की कार राइड (Photo: AT)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. 4 दिसंबर यानी आज शाम से शुरू होने वाले दो दिन के जरूरी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने से कुछ घंटे पहले पुतिन ने आजतक को इंटरव्यू दिया. यह इंटरव्यू क्रेमलिन के ऐतिहासिक एकातेरिना (कैथरीन) हॉल के अंदर शूट किया गया जिसे टीवी टुडे नेटवर्क ग्रुप की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क में विदेश मामलों की संपादक गीता मोहन ने किया.

आजतक को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने अपने दौरे से लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर बात की. इसके साथ ही उन्होंने अगस्त-सितंबर में चीन के तियानजिन में हुए 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दौरान मोदी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होने के पीछे का कारण भी बताया. 

जब एक कार में सवार हुए मोदी और पुतिन

इसी साल अगस्त-सितंबर में चीन के तियानजिन में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी. इस दौरान दोनों नेता एक ही कार में बैठे दिखे जिसकी दुनियाभर में चर्चा हुई. 

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही कार में बैठकर जाने के बारे में हुए सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने आजतक को बताया, 'इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी, हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी. मैंने उन्हें साथ चलने को बोला. इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था.'

हमने आम दोस्तों की तरह बात की थी

'रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की. हमारे पास हमेशा बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ होता है. हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई. हम बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि हमें यह ख्याल ही नहीं आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं.'

चीन में हुई SCO बैठक के दौरान पुतिन और मोदी की कार राइड उस समय खूब चर्चा का विषय रही थी. मोदी ने भी ट्वीट कर इस अनुभव को साझा किया था.

---- समाप्त ----
